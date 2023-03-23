https://ria.ru/20230323/mishustin-1860060830.html

Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин

Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023

Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин

Кабмин РФ готовит для президента России Владимира Путина предложения по миграционной политике, в том числе важнейший законопроект, который определит госполитику РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:43

2023-03-23T13:43

2023-03-23T13:46

общество

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ готовит для президента России Владимира Путина предложения по миграционной политике, в том числе важнейший законопроект, который определит госполитику в этой сфере, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Коротко скажу о миграционной политике, вопрос важнейший. Это и вопрос нашей внутренней безопасности. Президент, выступая недавно на расширенном заседании коллегии МВД, отметил, что нужно комплексно посмотреть на такие вопросы. Оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы. Каковы требования к их компетенциям и уровню образования. Обеспечить прозрачность всех административных процедур. Подготовим соответствующие предложения и представим их главе государства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.Он также добавил, что правительством готовится важнейший законопроект, который определит госполитику в сфере миграции."Здесь необходимо учесть все мнения для эффективного решения задач, которые поставил перед нами президент", - отметил он.

https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html

https://ria.ru/20230320/migratsiya-1859131507.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, россия