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Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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13:43 23.03.2023 (обновлено: 13:46 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860060830.html
Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин
Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин
Кабмин РФ готовит для президента России Владимира Путина предложения по миграционной политике, в том числе важнейший законопроект, который определит госполитику РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:43
2023-03-23T13:46
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ готовит для президента России Владимира Путина предложения по миграционной политике, в том числе важнейший законопроект, который определит госполитику в этой сфере, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Коротко скажу о миграционной политике, вопрос важнейший. Это и вопрос нашей внутренней безопасности. Президент, выступая недавно на расширенном заседании коллегии МВД, отметил, что нужно комплексно посмотреть на такие вопросы. Оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы. Каковы требования к их компетенциям и уровню образования. Обеспечить прозрачность всех административных процедур. Подготовим соответствующие предложения и представим их главе государства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.Он также добавил, что правительством готовится важнейший законопроект, который определит госполитику в сфере миграции."Здесь необходимо учесть все мнения для эффективного решения задач, которые поставил перед нами президент", - отметил он.
https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html
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общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, россия
Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия
Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин

Мишустин: правительство готовит законопроект, который определит миграционную политику

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ готовит для президента России Владимира Путина предложения по миграционной политике, в том числе важнейший законопроект, который определит госполитику в этой сфере, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
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"Коротко скажу о миграционной политике, вопрос важнейший. Это и вопрос нашей внутренней безопасности. Президент, выступая недавно на расширенном заседании коллегии МВД, отметил, что нужно комплексно посмотреть на такие вопросы. Оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы. Каковы требования к их компетенциям и уровню образования. Обеспечить прозрачность всех административных процедур. Подготовим соответствующие предложения и представим их главе государства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.
Он также добавил, что правительством готовится важнейший законопроект, который определит госполитику в сфере миграции.
"Здесь необходимо учесть все мнения для эффективного решения задач, которые поставил перед нами президент", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
Путин поручил представить предложения по развитию миграционной политики
20 марта, 14:24
 
ОбществоОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФРоссия
 
 
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