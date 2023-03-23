https://ria.ru/20230323/mishustin-1860060830.html
Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин
Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин
Кабмин РФ готовит для президента России Владимира Путина предложения по миграционной политике, в том числе важнейший законопроект, который определит госполитику РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:43
2023-03-23T13:43
2023-03-23T13:46
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Кабмин РФ готовит для президента России Владимира Путина предложения по миграционной политике, в том числе важнейший законопроект, который определит госполитику в этой сфере, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Мишустин в четверг выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Коротко скажу о миграционной политике, вопрос важнейший. Это и вопрос нашей внутренней безопасности. Президент, выступая недавно на расширенном заседании коллегии МВД, отметил, что нужно комплексно посмотреть на такие вопросы. Оценить, какие специалисты, в каких регионах и отраслях особенно востребованы. Каковы требования к их компетенциям и уровню образования. Обеспечить прозрачность всех административных процедур. Подготовим соответствующие предложения и представим их главе государства", - сказал Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства.Он также добавил, что правительством готовится важнейший законопроект, который определит госполитику в сфере миграции."Здесь необходимо учесть все мнения для эффективного решения задач, которые поставил перед нами президент", - отметил он.
https://ria.ru/20230323/integratsiya-1860051505.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, россия
Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Россия
Правительство готовит предложения по миграционной политике, заявил Мишустин
Мишустин: правительство готовит законопроект, который определит миграционную политику