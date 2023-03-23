https://ria.ru/20230323/mishustin-1860045754.html

Мишустин рассказал о реализации продуктов и услуг ИТ-отрасли

Мишустин рассказал о реализации продуктов и услуг ИТ-отрасли - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о реализации продуктов и услуг ИТ-отрасли

Реализация продуктов и услуг российской ИТ-отрасли за 2022 год выросло на 22%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом об итогах РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:15

2023-03-23T13:15

2023-03-23T13:15

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Реализация продуктов и услуг российской ИТ-отрасли за 2022 год выросло на 22%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом об итогах работы правительства в 2022 году. "Предусмотрели льготные кредиты для ИТ-предприятий. Освободили их от выездных налоговых проверок, упрощаем процедуры госзакупок. Обнулили налог на прибыль на ближайшие два года. В итоге выросло число аккредитованных ИТ-компаний. При этом реализация продуктов и услуг отрасли повысилась за прошедший год на 22%", - сказал Мишустин. Глава кабмина напомнил, что почти 80% зарубежного ПО имеют отечественные аналоги. "В текущем году будет полностью завершен запуск на крупнейших предприятиях пилотных проектов по внедрению российских систем автоматизированного проектирования. А также − продуктов, необходимых для управления данными и процессами", - добавил Мишустин.

https://ria.ru/20230203/mishustin-1849433648.html

https://ria.ru/20230323/tekhnologii-1860011537.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф