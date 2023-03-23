https://ria.ru/20230323/mishustin-1860024342.html

Мишустин рассказал о работе механизма опережающего финансирования

Мишустин рассказал о работе механизма опережающего финансирования - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о работе механизма опережающего финансирования

Субъекты РФ с мая начнут получать средства на строительство региональных объектов по механизму опережающего финансирования, предусмотрено до 180 млрд рублей,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:51

2023-03-23T12:51

2023-03-23T12:51

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Субъекты РФ с мая начнут получать средства на строительство региональных объектов по механизму опережающего финансирования, предусмотрено до 180 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Сокращаем объемы незавершенного строительства, увеличиваем темпы ввода. В прошлом году выделили на опережающее финансирование порядка 150 миллиардов рублей. В текущей ситуации нашли возможность применять такой механизм и для строительства региональных объектов. И уже с мая российские субъекты будут получать соответствующие средства. До 180 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/mishustin-1860022615.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году