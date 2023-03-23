https://ria.ru/20230323/mishustin-1860024342.html
Мишустин рассказал о работе механизма опережающего финансирования
Мишустин рассказал о работе механизма опережающего финансирования - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о работе механизма опережающего финансирования
Субъекты РФ с мая начнут получать средства на строительство региональных объектов по механизму опережающего финансирования, предусмотрено до 180 млрд рублей,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:51
2023-03-23T12:51
2023-03-23T12:51
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Субъекты РФ с мая начнут получать средства на строительство региональных объектов по механизму опережающего финансирования, предусмотрено до 180 млрд рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Сокращаем объемы незавершенного строительства, увеличиваем темпы ввода. В прошлом году выделили на опережающее финансирование порядка 150 миллиардов рублей. В текущей ситуации нашли возможность применять такой механизм и для строительства региональных объектов. И уже с мая российские субъекты будут получать соответствующие средства. До 180 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
https://radiosputnik.ria.ru/20230323/mishustin-1860022615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о работе механизма опережающего финансирования
Мишустин: регионам выделят 180 миллиардов рублей по механизму опережающего финансирования