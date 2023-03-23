https://ria.ru/20230323/mishustin-1860021675.html
Мишустин рассказал о реконструкции школ искусств
Мишустин рассказал о реконструкции школ искусств - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о реконструкции школ искусств
Около 200 школ искусств было реконструировано в 2022 году, а в 300 школ были поставлены новые музыкальные инструменты и оборудование, сообщил премьер-министр РФ РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:46
2023-03-23T12:46
2023-03-23T12:46
культура
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 200 школ искусств было реконструировано в 2022 году, а в 300 школ были поставлены новые музыкальные инструменты и оборудование, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг. "Важно создавать условия, чтобы подрастающее поколение могло заниматься и творчеством. Для этого модернизируем детские школы искусств. Около двухсот из них были реконструированы. В триста – поставлены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы", - сказал Мишустин. В ходе выступления он также поздравил работников культуры с приближающимся профессиональным праздником 25 марта. Глава правительства отметил, что по всей стране открываются новые муниципальные музеи, пополняются книжные фонды библиотек. "В шестидесяти восьми регионах были построены или отремонтированы 336 сельских домов культуры. А восемьдесят передвижных многофункциональных культурных центров появились в двадцати трех российских субъектах. Чтобы жители удаленных деревень и сел могли посмотреть фильмы, послушать концерты", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230313/shkola-1857500769.html
https://ria.ru/20211224/selo-1765371807.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Культура, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о реконструкции школ искусств
Мишустин заявил, что в России в 2022 году реконструировали около 200 школ искусств
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Около 200 школ искусств было реконструировано в 2022 году, а в 300 школ были поставлены новые музыкальные инструменты и оборудование, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг.
"Важно создавать условия, чтобы подрастающее поколение могло заниматься и творчеством. Для этого модернизируем детские школы искусств. Около двухсот из них были реконструированы. В триста – поставлены новые музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы", - сказал Мишустин.
Новая школа искусств появится в селе Липецкой области
В ходе выступления он также поздравил работников культуры с приближающимся профессиональным праздником 25 марта. Глава правительства отметил, что по всей стране открываются новые муниципальные музеи, пополняются книжные фонды библиотек.
"В шестидесяти восьми регионах были построены или отремонтированы 336 сельских домов культуры. А восемьдесят передвижных многофункциональных культурных центров появились в двадцати трех российских субъектах. Чтобы жители удаленных деревень и сел могли посмотреть фильмы, послушать концерты", - сказал Мишустин.
Школу искусств и кинотеатр открыли в липецком селе