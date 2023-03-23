https://ria.ru/20230323/mishustin-1860017231.html

Мишустин рассказал о программе стимулирования найма работников

Мишустин рассказал о программе стимулирования найма работников - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о программе стимулирования найма работников

Правительство РФ предусмотрело 7 миллиардов рублей на программу стимулирования найма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:36

2023-03-23T12:36

2023-03-23T13:04

россия

экономика

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ предусмотрело 7 миллиардов рублей на программу стимулирования найма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников. На эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг."В прошлом году поступило заявок от компаний более чем на сто пятьдесят тысяч рабочих мест. Уже нанято двадцать шесть тысяч человек и продолжается такая практика и сейчас", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860005237.html

россия

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, госдума рф