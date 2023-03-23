https://ria.ru/20230323/mishustin-1860017231.html
Мишустин рассказал о программе стимулирования найма работников
Мишустин рассказал о программе стимулирования найма работников - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о программе стимулирования найма работников
Правительство РФ предусмотрело 7 миллиардов рублей на программу стимулирования найма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:36
2023-03-23T12:36
2023-03-23T13:04
россия
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Правительство РФ предусмотрело 7 миллиардов рублей на программу стимулирования найма, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Перезапустили программу стимулирования найма. С упором на молодых людей, которым, как правило, сложнее найти подходящую вакансию из-за нехватки опыта. Мы возмещаем организациям расходы на частичную оплату труда принимаемых сотрудников. На эти цели предусмотрено семь миллиардов рублей", - сказал Мишустин во время отчета правительства в Госдуме в четверг."В прошлом году поступило заявок от компаний более чем на сто пятьдесят тысяч рабочих мест. Уже нанято двадцать шесть тысяч человек и продолжается такая практика и сейчас", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860005237.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Мишустин о рынке труда и программе стимулирования найма работников
Мишустин о рынке труда и программе стимулирования найма работников
2023-03-23T12:36
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PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Экономика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о программе стимулирования найма работников
Мишустин: правительство выделило семь миллиардов рублей на стимулирование найма работников