https://ria.ru/20230323/mishustin-1860015656.html

Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга

Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга

Программа бесплатного расширенного неонатального скрининга будет продолжена во всех регионах России, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:32

2023-03-23T12:32

2023-03-23T12:34

общество

михаил мишустин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Программа бесплатного расширенного неонатального скрининга будет продолжена во всех регионах России, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Раньше такой скрининг был доступен только в пилотных регионах. В текущем году массовые обследования новорожденных начались по всей стране. Эта программа будет продолжена, бесплатно для граждан", - заявил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.Он отметил, что уникальная программа расширенного неонатального скрининга позволяет впервые диагностировать сорок врожденных и наследственных заболеваний на самой ранней стадии и незамедлительно оказать помощь, назначить необходимое лечение. "Речь идет о спасении нескольких тысяч жизней малышей ежегодно", - отметил Мишустин.Для этих целей было закуплено около 300 единиц медицинского и лабораторного оборудования на общую сумму почти в полтора миллиарда рублей, добавил он.Премьер напомнил, что для помощи детям с тяжелыми, редкими заболеваниями по инициативе президента РФ был создан специальный фонд "Круг добра", который за два года своего существования оказал поддержку уже более пяти тысячам детей."В декабре по поручению главы государства было подготовлено очень важное решение, по которому еще больше маленьких пациентов смогут получать лекарства за счет фонда. Это ребята с так называемыми высокозатратными нозологиями. Спасибо вам, коллеги, за поддержку и принятие этого закона", - поблагодарил глава правительства депутатов.

https://ria.ru/20230301/skrining-1855209280.html

https://ria.ru/20230301/skrining-1855208100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, госдума рф