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Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга - РИА Новости, 23.03.2023
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12:32 23.03.2023 (обновлено: 12:34 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860015656.html
Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга
Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга
Программа бесплатного расширенного неонатального скрининга будет продолжена во всех регионах России, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:32
2023-03-23T12:34
общество
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Программа бесплатного расширенного неонатального скрининга будет продолжена во всех регионах России, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Раньше такой скрининг был доступен только в пилотных регионах. В текущем году массовые обследования новорожденных начались по всей стране. Эта программа будет продолжена, бесплатно для граждан", - заявил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.Он отметил, что уникальная программа расширенного неонатального скрининга позволяет впервые диагностировать сорок врожденных и наследственных заболеваний на самой ранней стадии и незамедлительно оказать помощь, назначить необходимое лечение. "Речь идет о спасении нескольких тысяч жизней малышей ежегодно", - отметил Мишустин.Для этих целей было закуплено около 300 единиц медицинского и лабораторного оборудования на общую сумму почти в полтора миллиарда рублей, добавил он.Премьер напомнил, что для помощи детям с тяжелыми, редкими заболеваниями по инициативе президента РФ был создан специальный фонд "Круг добра", который за два года своего существования оказал поддержку уже более пяти тысячам детей."В декабре по поручению главы государства было подготовлено очень важное решение, по которому еще больше маленьких пациентов смогут получать лекарства за счет фонда. Это ребята с так называемыми высокозатратными нозологиями. Спасибо вам, коллеги, за поддержку и принятие этого закона", - поблагодарил глава правительства депутатов.
https://ria.ru/20230301/skrining-1855209280.html
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общество, михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, госдума рф
Общество, Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Госдума РФ
Мишустин рассказал о продлении программы неонатального скрининга

Мишустин: программа бесплатного расширенного неонатального скрининга будет продолжена

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Программа бесплатного расширенного неонатального скрининга будет продолжена во всех регионах России, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Раньше такой скрининг был доступен только в пилотных регионах. В текущем году массовые обследования новорожденных начались по всей стране. Эта программа будет продолжена, бесплатно для граждан", - заявил Мишустин в ходе отчета в Госдуме о работе правительства.
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Неонатальный скрининг поможет развитию методов лечения, считает эксперт
1 марта, 19:29
Он отметил, что уникальная программа расширенного неонатального скрининга позволяет впервые диагностировать сорок врожденных и наследственных заболеваний на самой ранней стадии и незамедлительно оказать помощь, назначить необходимое лечение. "Речь идет о спасении нескольких тысяч жизней малышей ежегодно", - отметил Мишустин.
Для этих целей было закуплено около 300 единиц медицинского и лабораторного оборудования на общую сумму почти в полтора миллиарда рублей, добавил он.
Премьер напомнил, что для помощи детям с тяжелыми, редкими заболеваниями по инициативе президента РФ был создан специальный фонд "Круг добра", который за два года своего существования оказал поддержку уже более пяти тысячам детей.
"В декабре по поручению главы государства было подготовлено очень важное решение, по которому еще больше маленьких пациентов смогут получать лекарства за счет фонда. Это ребята с так называемыми высокозатратными нозологиями. Спасибо вам, коллеги, за поддержку и принятие этого закона", - поблагодарил глава правительства депутатов.
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ОбществоМихаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуРоссияГосдума РФ
 
 
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