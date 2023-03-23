https://ria.ru/20230323/mishustin-1860013449.html
Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ
Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ
Индексация МРОТ и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:27
2023-03-23T12:27
2023-03-23T13:10
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860033009_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_07938ceb4f66f1bbe5ef5bce866a85f9.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Индексация МРОТ и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. "В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум – с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить", - заявил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме. Он пояснил, что речь идет в том числе о семьях с детьми, которые оказались в непростой финансовой ситуации. Премьер напомнил, что с первого апреля прошлого года была расширена ежемесячная выплата на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет, ее размер составляет в среднем от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации. "Тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230301/mrot-1855088265.html
https://ria.ru/20230221/mrot-1853424438.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860033009_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_45203f3e4e9e651274c98bc59e0284e2.jpg
Мишустин: "Доходы 15 миллионов человек удалось сохранить"
Мишустин: "Доходы 15 миллионов человек удалось сохранить"
2023-03-23T12:27
true
PT1M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ
Мишустин: индексация МРОТ, прожиточного минимума сохранила доходы 15 миллионам россиян
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Индексация МРОТ и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум – с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить", - заявил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме
.
Размер МРОТ на 2024 год вырастет на 17 процентов, заявил глава Минтруда
Он пояснил, что речь идет в том числе о семьях с детьми, которые оказались в непростой финансовой ситуации.
«
"Мы делаем помощь им максимально адресной, чтобы она учитывала жизненные обстоятельства", - отметил Мишустин.
Премьер напомнил, что с первого апреля прошлого года была расширена ежемесячная выплата на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет, ее размер составляет в среднем от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации.
"Тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят", - сказал Мишустин.
Путин пообещал, что власти будут и дальше увеличивать МРОТ