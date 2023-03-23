https://ria.ru/20230323/mishustin-1860013449.html

Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ

Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ

Индексация МРОТ и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:27

2023-03-23T12:27

2023-03-23T13:10

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Индексация МРОТ и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин. "В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум – с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить", - заявил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме. Он пояснил, что речь идет в том числе о семьях с детьми, которые оказались в непростой финансовой ситуации. Премьер напомнил, что с первого апреля прошлого года была расширена ежемесячная выплата на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет, ее размер составляет в среднем от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации. "Тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230301/mrot-1855088265.html

https://ria.ru/20230221/mrot-1853424438.html

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Мишустин: "Доходы 15 миллионов человек удалось сохранить" Мишустин: "Доходы 15 миллионов человек удалось сохранить" 2023-03-23T12:27 true PT1M28S

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Дарья Буймова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году