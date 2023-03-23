https://ria.ru/20230323/mishustin-1860009912.html

Мишустин рассказал об итогах снижения избыточных требований

Мишустин рассказал об итогах снижения избыточных требований - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал об итогах снижения избыточных требований

Снижение административной нагрузки на бизнес и автоматическое продление пяти миллионов водительских прав позволило компаниям и гражданам сэкономить свыше... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:20

2023-03-23T12:20

2023-03-23T13:00

экономика

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

россия

михаил мишустин

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1860015353_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_cfdc54c384514c14c3c1054d32843cdc.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Снижение административной нагрузки на бизнес и автоматическое продление пяти миллионов водительских прав позволило компаниям и гражданам сэкономить свыше трехсот миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Продолжаем снижать административную нагрузку. Перенесено введение ряда обязательных требований. Автоматически были продлены более двух с половиной миллионов разрешительных документов для бизнеса. И порядка пяти миллионов водительских удостоверений. Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше трехсот миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе отчёта в Госдуме.

https://radiosputnik.ria.ru/20230323/mishustin-1860022615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф