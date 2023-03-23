https://ria.ru/20230323/mishustin-1860009912.html
Мишустин рассказал об итогах снижения избыточных требований
Мишустин рассказал об итогах снижения избыточных требований - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал об итогах снижения избыточных требований
Снижение административной нагрузки на бизнес и автоматическое продление пяти миллионов водительских прав позволило компаниям и гражданам сэкономить свыше... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:20
2023-03-23T12:20
2023-03-23T13:00
экономика
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Снижение административной нагрузки на бизнес и автоматическое продление пяти миллионов водительских прав позволило компаниям и гражданам сэкономить свыше трехсот миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Продолжаем снижать административную нагрузку. Перенесено введение ряда обязательных требований. Автоматически были продлены более двух с половиной миллионов разрешительных документов для бизнеса. И порядка пяти миллионов водительских удостоверений. Эти меры позволили компаниям и гражданам сэкономить свыше трехсот миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе отчёта в Госдуме.
https://radiosputnik.ria.ru/20230323/mishustin-1860022615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал об итогах снижения избыточных требований
Мишустин: снижение избыточных требований позволило сэкономить свыше 300 миллиардов рублей