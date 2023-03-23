https://ria.ru/20230323/mishustin-1860007097.html
Мишустин рассказал о нормализации работы кредитных организаций
Мишустин рассказал о нормализации работы кредитных организаций - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о нормализации работы кредитных организаций
Благодаря работе руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков, Россия избежала внешней... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:14
2023-03-23T12:14
2023-03-23T12:16
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Благодаря работе руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков, Россия избежала внешней блокировки торговых операций внутри страны, заявил вице-премьер РФ Михаил Мишустин."В марте прошлого года по поручениям президента правительство и Банк России подготовили меры по стабилизации ситуации в сфере финансов... Благодаря быстрым и четким действиям руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков. Мы избежали внешней блокировки торговых операций внутри страны", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он добавил, что это произошло во многом за счет ранее выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуры, а замещение доллара и евро в российской внешней торговле позволило расширить операции с дружественными государствами.
https://ria.ru/20230323/banki-1860007300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о нормализации работы кредитных организаций
Мишустин: благодаря Центробанку, Россия избежала внешней блокировки торговли внутри страны