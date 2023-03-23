https://ria.ru/20230323/mishustin-1860007097.html

Мишустин рассказал о нормализации работы кредитных организаций

Мишустин рассказал о нормализации работы кредитных организаций - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о нормализации работы кредитных организаций

Благодаря работе руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков, Россия избежала внешней... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:14

2023-03-23T12:14

2023-03-23T12:16

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Благодаря работе руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков, Россия избежала внешней блокировки торговых операций внутри страны, заявил вице-премьер РФ Михаил Мишустин."В марте прошлого года по поручениям президента правительство и Банк России подготовили меры по стабилизации ситуации в сфере финансов... Благодаря быстрым и четким действиям руководства Центрального банка была нормализована работа кредитных организаций, валютного и фондового рынков. Мы избежали внешней блокировки торговых операций внутри страны", - сказал Мишустин, выступая с отчетом правительства в Госдуме.Он добавил, что это произошло во многом за счет ранее выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктуры, а замещение доллара и евро в российской внешней торговле позволило расширить операции с дружественными государствами.

https://ria.ru/20230323/banki-1860007300.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, михаил мишустин, госдума рф