https://ria.ru/20230323/mishustin-1860001949.html

Мишустин прибыл в Госдуму

Мишустин прибыл в Госдуму - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин прибыл в Госдуму

Премьер министр РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу, где в четверг выступит с ежегодным отчётом о деятельности правительства за прошедший год,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:01

2023-03-23T12:01

2023-03-23T12:01

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

вячеслав володин

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу, где в четверг выступит с ежегодным отчётом о деятельности правительства за прошедший год, доложит о приоритетах развития и ответит на вопросы парламентариев.В заседании также примут участие члены правительства.На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая прошла в накануне, премьер-министр заявил, что в отчете кабмина будут затронуты результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки.

https://ria.ru/20230323/kabmin-1859920407.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году