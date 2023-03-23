Рейтинг@Mail.ru
Мишустин прибыл в Госдуму - РИА Новости, 23.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/mishustin-1860001949.html
Мишустин прибыл в Госдуму
Мишустин прибыл в Госдуму - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин прибыл в Госдуму
Премьер министр РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу, где в четверг выступит с ежегодным отчётом о деятельности правительства за прошедший год,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:01
2023-03-23T12:01
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_0:0:2850:1604_1920x0_80_0_0_d8d54de21012fdb7e57b581663509eff.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу, где в четверг выступит с ежегодным отчётом о деятельности правительства за прошедший год, доложит о приоритетах развития и ответит на вопросы парламентариев.В заседании также примут участие члены правительства.На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая прошла в накануне, премьер-министр заявил, что в отчете кабмина будут затронуты результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки.
https://ria.ru/20230323/kabmin-1859920407.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850670581_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c039ba240850ddeb055bcb2619b5ff5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин прибыл в Госдуму

Премьер Мишустин прибыл в Госдуму, где отчитается о работе правительства за 2022 год

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу, где в четверг выступит с ежегодным отчётом о деятельности правительства за прошедший год, доложит о приоритетах развития и ответит на вопросы парламентариев.
В заседании также примут участие члены правительства.
На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая прошла в накануне, премьер-министр заявил, что в отчете кабмина будут затронуты результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Отчет Мишустина в Госдуме: экономика выстояла, но впереди новые угрозы
Вчера, 00:05
 
ПолитикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФВячеслав ВолодинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала