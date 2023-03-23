https://ria.ru/20230323/mishustin-1860001949.html
Мишустин прибыл в Госдуму
Мишустин прибыл в Госдуму - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин прибыл в Госдуму
Премьер министр РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу, где в четверг выступит с ежегодным отчётом о деятельности правительства за прошедший год,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:01
2023-03-23T12:01
2023-03-23T12:01
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
вячеслав володин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер министр РФ Михаил Мишустин приехал в Государственную Думу, где в четверг выступит с ежегодным отчётом о деятельности правительства за прошедший год, доложит о приоритетах развития и ответит на вопросы парламентариев.В заседании также примут участие члены правительства.На встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, которая прошла в накануне, премьер-министр заявил, что в отчете кабмина будут затронуты результаты 2022 года по всей палитре экономической и социальной повестки.
https://ria.ru/20230323/kabmin-1859920407.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, вячеслав володин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин прибыл в Госдуму
Премьер Мишустин прибыл в Госдуму, где отчитается о работе правительства за 2022 год