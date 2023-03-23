https://ria.ru/20230323/melitopol-1860009663.html

Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД

Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД - РИА Новости, 23.03.2023

Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД

Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых местного УВД, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:19

2023-03-23T12:19

2023-03-23T13:05

происшествия

мелитополь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/17/1859966673_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2f59ab9bb6dcefd824f7d10f36035122.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых местного УВД, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу Мелитополь и Мелитопольскому району Запорожской области (часть 1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 23 марта на улице Крупской в Мелитополе по пути следования полицейского на работу было заложено СВУ. Когда полицейский проходил мимо, устройство было активировано. В результате мужчина госпитализирован.В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к преступлению, по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы.

https://ria.ru/20230323/evpatoriya-1860017339.html

мелитополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места взрыва в центре Мелитополя Место взрыва в центре Мелитополя оцеплено, работают сапёры и криминалисты 2023-03-23T12:19 true PT0M42S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, мелитополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)