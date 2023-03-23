https://ria.ru/20230323/melitopol-1860009663.html
Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД
Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД - РИА Новости, 23.03.2023
Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД
Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых местного УВД, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщается в телеграм-канале СК РФ. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:19
2023-03-23T12:19
2023-03-23T13:05
происшествия
мелитополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых местного УВД, возбуждено уголовное дело по двум статьям, сообщается в телеграм-канале СК РФ.Ранее сообщалось, что полицейский получил ранения в результате взрыва в Мелитополе."Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних УВД по городу Мелитополь и Мелитопольскому району Запорожской области (часть 1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, 23 марта на улице Крупской в Мелитополе по пути следования полицейского на работу было заложено СВУ. Когда полицейский проходил мимо, устройство было активировано. В результате мужчина госпитализирован.В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к преступлению, по изъятым в ходе осмотра места происшествия объектам назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы.
https://ria.ru/20230323/evpatoriya-1860017339.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места взрыва в центре Мелитополя
Место взрыва в центре Мелитополя оцеплено, работают сапёры и криминалисты
2023-03-23T12:19
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, мелитополь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Мелитополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых УВД
СК: целью покушения в Мелитополе стал замначальника отдела участковых местного УВД