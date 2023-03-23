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В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 23.03.2023
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08:18 23.03.2023 (обновлено: 10:35 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/melitopol-1859942230.html
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 23.03.2023
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство
В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, пострадал полицейский, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:18
2023-03-23T10:35
мелитополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, пострадал полицейский, сообщила администрация города в Telegram-канале."На улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство, &lt;...&gt; разрушений нет", — говорится в публикации.В региональном главке МВД уточнили, что пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали с травмами различной степени тяжести и оказывают медицинскую помощь. Он находится в стабильном состоянии.На месте работают силовые и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за взрывом стоят украинские спецслужбы и это теракт. Он заявил РИА Новости, что таким образом Киев пытается запугать население и дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории региона.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
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мелитополь, происшествия
Мелитополь, Происшествия
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство, пострадавших нет

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, пострадал полицейский, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"На улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство, <...> разрушений нет", — говорится в публикации.
В региональном главке МВД уточнили, что пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали с травмами различной степени тяжести и оказывают медицинскую помощь.
Он находится в стабильном состоянии.
На месте работают силовые и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за взрывом стоят украинские спецслужбы и это теракт. Он заявил РИА Новости, что таким образом Киев пытается запугать население и дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории региона.
Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.
Курск - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Правительство Курской области опровергло сообщения о взрывах
Вчера, 23:26
 
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