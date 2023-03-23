https://ria.ru/20230323/melitopol-1859942230.html

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство - РИА Новости, 23.03.2023

В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, пострадал полицейский, сообщила администрация города в Telegram-канале. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:18

2023-03-23T08:18

2023-03-23T10:35

мелитополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прогремел взрыв, пострадал полицейский, сообщила администрация города в Telegram-канале."На улице Крупской сработало самодельное взрывное устройство, <...> разрушений нет", — говорится в публикации.В региональном главке МВД уточнили, что пострадавшего сотрудника полиции госпитализировали с травмами различной степени тяжести и оказывают медицинскую помощь. Он находится в стабильном состоянии.На месте работают силовые и экстренные службы, устанавливаются все обстоятельства происшедшего.По мнению члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, за взрывом стоят украинские спецслужбы и это теракт. Он заявил РИА Новости, что таким образом Киев пытается запугать население и дестабилизировать ситуацию на освобожденной территории региона.Запорожская область вошла в состав России на правах субъекта Федерации по итогам проведенного там в сентябре 2022 года референдума. Киев не признает результаты волеизъявления жителей области и продолжает обстрелы и теракты. Под контролем российских подразделений находится более 70% территории Запорожской области, украинские войска удерживают областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230322/vzryvy-1859917689.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мелитополь, происшествия