https://ria.ru/20230323/medvedev_intervyu-1859940042.html

Медведев рассказал об Украине в НАТО, отношениях с Западом и решении МУС

Медведев рассказал об Украине в НАТО, отношениях с Западом и решении МУС - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев рассказал об Украине в НАТО, отношениях с Западом и решении МУС

После вступления в НАТО Украина могла начать полномасштабную операцию против России из-за Крыма, Москва не может этого принять, заявил зампредседателя Совбеза... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:56

2023-03-23T07:56

2023-03-23T08:40

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. После вступления в НАТО Украина могла начать полномасштабную операцию против России из-за Крыма, Москва не может этого принять, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Операция под зонтиком НАТО"Украина является частью России, но в силу геополитических причин и истории Москва долгое время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах", заявил Медведев. В случае вступления Украины в НАТО Россия, отметил он, получит соседа, который входит в недружественный блок и собирается производить ядерное оружие.Россия, продолжил зампред Совбеза, не могла с этим мириться, особенно на фоне непризнания Киевом Крыма как части России."Мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны — мы этого принять не можем”, — сказал он."Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской Империи, это все была Российская Империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны. Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова — великой России, а не малой России", — сказал Медведев.Как заметил зампред Совбеза, у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили и не видели степень решимости России начать спецоперацию на Украине, в результате они просчитались."Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться — они понимают только язык силы. Только язык силы!" — добавил он.Худшие за всю историюОтношения России и Запада — очень плохие, за всю историю они еще не были хуже, заявил Медведев. Иллюзий, что Россия быстро начнет общаться с Западом, нет, сейчас такая перспектива не просматривается, добавил он.При этом Медведев признался, что нынешние западные лидеры ему неприятны. У руководителей Евросоюза, по его мнению наблюдается катастрофическое падение компетентности и элементарной грамотности."Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Они, наверное, были хорошими специалистами в своих областях. Но их нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. Потому что у них легкость мысли необыкновенная. И это очень и очень печально", — сказал зампред Совбеза.Договариваться с другими странами в определенных ситуациях бывает бессмысленно, в некоторых случаях договоренности контрпродуктивны, выразил мнение Медведев."Мы всю жизнь на моей памяти договариваемся. Я имею в виду в данном случае не советский период, а уже постсоветский. И так, и эдак, и партнерство с НАТО, и продвинутое стратегическое партнерство с Евросоюзом. Но, к сожалению, все это было обнулено в один момент. Причем до этого нас прекратили слышать вообще", — добавил Медведев.Запад, по его словам, не просто хочет видеть управляемое руководство России — им не нужна сама страна, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются дестабилизировать политическую ситуацию. Зампред Совбеза добавил, что "поэтому желание очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги, сказать: "Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял"?"Медведев считает, что такие кусочки будут иметь шанс "даже в НАТО вступить", особенно на условиях раздела национальных богатств России."Скажут: "Здесь мы это будем добывать, здесь это", — заметил он.МУС — правовое ничтожествоГоворя о Международном уголовном суде, Медведев назвал его правовым ничтожеством и международно-правовым импотентом, который ничего существенного не сделал с момента своего создания.Он отметил, что сила Нюрнберга или Токийского трибунала была в коллективных решениях."Да, это было решение Ad hoc, то есть на один раз. Но тем не менее оно выражало коллективную волю стран. А тут некая группа стран-застрельщиков и присоединившихся к ним (как известно, ни Россия, ни США, ни КНР к этому сообществу стран не присоединились) вдруг сказала: "Вот мы создаем постоянно действующий суд, который будет судить страны и политиков за совершенные преступления", — пояснил зампред Совбеза.Он задался вопросом: на основе чего МУС хочет судить иностранные государства или лидеров иностранного государства, если это государство к нему не присоединилось?Решения Международного уголовного суда, такие как выдача ордера на "арест" президента России Владимира Путина, создают колоссальный негативный потенциал, подчеркнул политик.Он предупредил, что если, к примеру, Германия захочет исполнить решение МУС об "аресте" Путина, это будет равносильно объявлению войны.В таком случае все российские "средства" полетят в бундестаг и офис канцлера, указал зампред Совета безопасности.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859939723.html

https://ria.ru/20230323/knr-1859939279.html

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859938211.html

https://ria.ru/20230322/medvedev-1859914783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, украина, германия, дмитрий медведев, владимир путин, нато, международный уголовный суд, в мире