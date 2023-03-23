https://ria.ru/20230323/medvedev-1859967560.html

Российский ВПК раскочегарился, заявил Медведев

Российский ВПК раскочегарился, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023

Российский ВПК раскочегарился, заявил Медведев

Российский военно-промышленный комплекс раскочегарился, большинство предприятий работают в три смены, "с колёс", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:17

2023-03-23T10:17

2023-03-23T10:17

безопасность

германия

дмитрий медведев

т-34

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс раскочегарился, большинство предприятий работают в три смены, "с колёс", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "ВПК раскочегарился, работает активно, большинство предприятий (говорю об этом не понаслышке, а потому что езжу по ним) работает в три смены, работает, что называется, с колёс – прямо отдает все в войска, производит самые современные российские виды вооружений, да ещё и в ситуации, когда действительно нас пытаются лишить комплектующих, перекрыть кислород по отдельным направлениям", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. Он сообщил, что все изменения в работе ВПК происходили на его глазах. По словам зампреда Совбеза, если бы Россия подошла к этому конфликту с другими вооруженными силами и оборонно-промышленным комплексом, "то мы бы вообще ничего сделать не могли". "Поэтому наш ВПК изменился. Но, безусловно, то, что происходит в течение последнего года, меняет его еще в большей степени. Поскольку сейчас он уже идет от потребности специальной военной операции", - пояснил Медведев."Самое главное – выпускать сейчас это всё в необходимых объёмах, и для этого запускаются новые производства. Да, мы какое-то время назад об этом не думали, но это стало необходимым – запускать новые оружейные производства", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.Советскому Союзу, по словам Медведева, для того чтобы достигнуть как минимум баланса с гитлеровской Германией в период Великой Отечественной войны, потребовалось несколько лет. "Это же не сразу произошло – и Т-34 появились, и "Катюши" и прочее", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230323/bodrost-1859966515.html

https://ria.ru/20230113/vpk-1844674318.html

германия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, германия, дмитрий медведев, т-34, россия