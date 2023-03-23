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Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников - РИА Новости, 23.03.2023
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10:13 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859966346.html
Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников
Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников
Не следует преувеличивать значение беспилотников в ходе конфликта на Украине, это не война машин, здесь есть и человеческий фактор, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:13
2023-03-23T10:13
россия
дмитрий медведев
илон маск
безопасность
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Не следует преувеличивать значение беспилотников в ходе конфликта на Украине, это не война машин, здесь есть и человеческий фактор, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Преувеличивать их значение (беспилотников - ред.) пока я бы тоже не стал. Это в кино или у Илона Маска – про войну машин. Всё-таки нынешнее сражение – это действительно высокоточное сражение, но они без человеческого фактора пока не осуществимы. Сражение идёт на земле, хотя и с использованием всех этих вещей", - сказал он журналистам.Производство беспилотников в последние годы не было сильной историей России, но нет страны, которая во всем была бы первой, заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза отметил, что жизнь устроена так, что "что-то быстрее идёт, что-то медленнее". "Не бывает такой страны, которая бы по всем параметрам была впереди планеты всей", - пояснил Медведев.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859964266.html
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россия, дмитрий медведев, илон маск, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Безопасность
Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников

Медведев: БПЛА не были сильной историей России, но нельзя во всем быть первыми

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий разведгруппы ВС РФ выполняют разведку с помощью БПЛА в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Не следует преувеличивать значение беспилотников в ходе конфликта на Украине, это не война машин, здесь есть и человеческий фактор, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников
10:08
"Преувеличивать их значение (беспилотников - ред.) пока я бы тоже не стал. Это в кино или у Илона Маска – про войну машин. Всё-таки нынешнее сражение – это действительно высокоточное сражение, но они без человеческого фактора пока не осуществимы. Сражение идёт на земле, хотя и с использованием всех этих вещей", - сказал он журналистам.
Производство беспилотников в последние годы не было сильной историей России, но нет страны, которая во всем была бы первой, заявил Дмитрий Медведев.
«
"Конечно, это точно не наша сильная история была. Причём это чувствовалось в последние годы... Да, это точно в последние годы не было нашим преимуществом", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о ситуации с беспилотниками в России.
Зампред Совбеза отметил, что жизнь устроена так, что "что-то быстрее идёт, что-то медленнее".
"Не бывает такой страны, которая бы по всем параметрам была впереди планеты всей", - пояснил Медведев.
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РоссияДмитрий МедведевИлон МаскБезопасность
 
 
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