https://ria.ru/20230323/medvedev-1859966346.html

Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников

Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев призвал не преувеличивать значение беспилотников

Не следует преувеличивать значение беспилотников в ходе конфликта на Украине, это не война машин, здесь есть и человеческий фактор, заявил зампред Совбеза РФ... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:13

2023-03-23T10:13

2023-03-23T10:13

россия

дмитрий медведев

илон маск

безопасность

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Не следует преувеличивать значение беспилотников в ходе конфликта на Украине, это не война машин, здесь есть и человеческий фактор, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости."Преувеличивать их значение (беспилотников - ред.) пока я бы тоже не стал. Это в кино или у Илона Маска – про войну машин. Всё-таки нынешнее сражение – это действительно высокоточное сражение, но они без человеческого фактора пока не осуществимы. Сражение идёт на земле, хотя и с использованием всех этих вещей", - сказал он журналистам.Производство беспилотников в последние годы не было сильной историей России, но нет страны, которая во всем была бы первой, заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза отметил, что жизнь устроена так, что "что-то быстрее идёт, что-то медленнее". "Не бывает такой страны, которая бы по всем параметрам была впереди планеты всей", - пояснил Медведев.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859964266.html

https://ria.ru/20221201/dron-1835529052.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий медведев, илон маск, безопасность