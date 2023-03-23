https://ria.ru/20230323/medvedev-1859964266.html
Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников
Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что у России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:08
2023-03-23T10:08
2023-03-23T10:08
безопасность
технологии
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что у России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время", - сказал он журналистам.По словам зампреда Совбеза, второе, "что у нас уже тоже есть и что работает очень хорошо", – это так называемые барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе."Такая линейка у нас уже тоже есть", - добавил Медведев."Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолётов. Вот здесь ещё есть чем позаниматься, хотя несколько образцов уже, которые в серию идут, у нас тоже существует, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев", - сказал он журналистам."Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar, о котором много говорили, оказался так себе, на самом деле. Сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно", - заявил он журналистам.
https://ria.ru/20230323/t-90m-1859963053.html
https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783437321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Технологии, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников
Медведев уверен, что в ближайшее время у России появится полная линейка беспилотников
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что у России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников.
Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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"Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время", - сказал он журналистам.
«
"Что касается беспилотников, они, конечно, появляются... Значит, если говорить обо всей линейке, то вот я вам так скажу. Разведывательные беспилотники у нас нормальные уже, и мы наладили их производство", - сказал он журналистам.
По словам зампреда Совбеза, второе, "что у нас уже тоже есть и что работает очень хорошо", – это так называемые барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе.
"Такая линейка у нас уже тоже есть", - добавил Медведев.
«
"Такие барражирующие боеприпасы, как "Куб", "Ланцет", некоторые другие, которые делаются на Калашникове, связанных с ним предприятиях, они показывают великолепное качество. Нам всё говорят: "Это иранское что-то". Вот это вот – абсолютно российские боеприпасы с высокой точностью и относительно небольшим зарядом", - сказал он журналистам.
"Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолётов. Вот здесь ещё есть чем позаниматься, хотя несколько образцов уже, которые в серию идут, у нас тоже существует, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев", - сказал он журналистам.
"Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar, о котором много говорили, оказался так себе, на самом деле. Сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно", - заявил он журналистам.
Источник: российские БПЛА смогут автоматически распознавать технику НАТО