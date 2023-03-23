https://ria.ru/20230323/medvedev-1859964266.html

Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников

Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев уверен, что у России появится полная линейка беспилотников

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что у России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:08

2023-03-23T10:08

2023-03-23T10:08

безопасность

технологии

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что у России в ближайшее время появится полная линейка беспилотников. Медведев дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время", - сказал он журналистам.По словам зампреда Совбеза, второе, "что у нас уже тоже есть и что работает очень хорошо", – это так называемые барражирующие боеприпасы, или дроны-камикадзе."Такая линейка у нас уже тоже есть", - добавил Медведев."Нам нужно сделать полноценную линейку ударных беспилотников, то есть полноценных больших самолётов. Вот здесь ещё есть чем позаниматься, хотя несколько образцов уже, которые в серию идут, у нас тоже существует, уверен, что постановка их на крыло – это дело ближайших месяцев", - сказал он журналистам."Не надо думать, что все иностранные беспилотники идеальны, тот же самый Bayraktar, о котором много говорили, оказался так себе, на самом деле. Сказать, что это что-то такое фантастическое, невозможно", - заявил он журналистам.

https://ria.ru/20230323/t-90m-1859963053.html

https://ria.ru/20220414/tekhnika-1783437321.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, дмитрий медведев