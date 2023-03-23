https://ria.ru/20230323/medvedev-1859938211.html

Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем

Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем

Ситуация в отношениях с Западом рано или поздно стабилизируется и общение восстановится, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:31

2023-03-23T07:31

2023-03-23T07:31

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ситуация в отношениях с Западом рано или поздно стабилизируется и общение восстановится, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть – в лучший мир", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859937064.html

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дмитрий медведев