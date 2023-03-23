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Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем - РИА Новости, 23.03.2023
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07:31 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859938211.html
Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем
Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем
Ситуация в отношениях с Западом рано или поздно стабилизируется и общение восстановится, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:31
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ситуация в отношениях с Западом рано или поздно стабилизируется и общение восстановится, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. "Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть – в лучший мир", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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дмитрий медведев
Дмитрий Медведев
Медведев спрогнозировал улучшение отношений с Западом в будущем

Медведев: ситуация в отношениях с Западом рано или поздно стабилизируется

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Ситуация в отношениях с Западом рано или поздно стабилизируется и общение восстановится, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
"Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию, а часть – в лучший мир", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России
07:25
 
Дмитрий Медведев
 
 
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