https://ria.ru/20230323/medvedev-1859937330.html
Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев
Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешних западных политиков нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:28
2023-03-23T07:28
2023-03-23T07:28
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешних западных политиков нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. "Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Они, наверное, были хорошими специалистами в своих областях. Но их нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. Потому что у них легкость мысли необыкновенная. И это очень и очень печально", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев
Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев
Медведев: западных политиков нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешних западных политиков нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики.
"Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Они, наверное, были хорошими специалистами в своих областях. Но их нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. Потому что у них легкость мысли необыкновенная. И это очень и очень печально", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами