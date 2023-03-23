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Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
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07:28 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859937330.html
Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев
Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев - РИА Новости, 23.03.2023
Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешних западных политиков нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:28
2023-03-23T07:28
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешних западных политиков нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. "Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Они, наверное, были хорошими специалистами в своих областях. Но их нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. Потому что у них легкость мысли необыкновенная. И это очень и очень печально", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
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дмитрий медведев
Дмитрий Медведев
Западных лидеров нельзя допускать до практической политики, заявил Медведев

Медведев: западных политиков нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что нынешних западных политиков нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики.
"Я не буду называть отдельные фамилии, вы их сами знаете. Это и мужчины, и женщины. Они, наверное, были хорошими специалистами в своих областях. Но их нельзя на пушечный выстрел допускать до практической политики. Потому что у них легкость мысли необыкновенная. И это очень и очень печально", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами
07:24
 
Дмитрий Медведев
 
 
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