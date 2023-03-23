https://ria.ru/20230323/medvedev-1859937064.html
Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России
Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России
Запад не просто хочет видеть управляемое руководство РФ - им не нужна Россия, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:25
2023-03-23T07:25
2023-03-23T07:25
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не просто хочет видеть управляемое руководство РФ - им не нужна Россия, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в стране, чтобы разделить ее на части, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Попыток (ред - вмешательства) они, конечно, не прекращают. И не только потому, что они хотят видеть управляемое руководство Российской Федерации, а потому что они не хотят видеть саму Российскую Федерацию, мы им не нужны. И это их геополитическая, геостратегическая задумка очень давних времен. Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьезный ядерный щит, да еще и которая американцев не слушается? Совсем ни к чему", - сказал Медведев журналистам. Он добавил, что "поэтому желание очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги, сказать: "Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял"?". Медведев считает, что такие кусочки будут иметь шанс" даже в НАТО вступить", особенно на условиях раздела национальных богатств России. "Скажут: "Здесь мы это будем добывать, здесь это", - заметил он.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936956.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дмитрий медведев, нато, россия
Дмитрий Медведев, НАТО, Россия
Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России
Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать политическую ситуацию в России
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не просто хочет видеть управляемое руководство РФ - им не нужна Россия, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в стране, чтобы разделить ее на части, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами
"Попыток (ред - вмешательства) они, конечно, не прекращают. И не только потому, что они хотят видеть управляемое руководство Российской Федерации, а потому что они не хотят видеть саму Российскую Федерацию, мы им не нужны. И это их геополитическая, геостратегическая задумка очень давних времен. Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьезный ядерный щит, да еще и которая американцев не слушается? Совсем ни к чему", - сказал Медведев журналистам.
Он добавил, что "поэтому желание очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги, сказать: "Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял"?".
Медведев считает, что такие кусочки будут иметь шанс" даже в НАТО
вступить", особенно на условиях раздела национальных богатств России.
"Скажут: "Здесь мы это будем добывать, здесь это", - заметил он.
Медведев прокомментировал план Китая по урегулированию кризиса на Украине