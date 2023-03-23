https://ria.ru/20230323/medvedev-1859937064.html

Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России

Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев предупредил о попытках Запада дестабилизировать ситуацию в России

Запад не просто хочет видеть управляемое руководство РФ - им не нужна Россия, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:25

2023-03-23T07:25

2023-03-23T07:25

дмитрий медведев

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595378594_0:103:2901:1735_1920x0_80_0_0_b5bf3cddb3cc17c70564858dc287c561.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Запад не просто хочет видеть управляемое руководство РФ - им не нужна Россия, государство с ядерным щитом, которое не слушается США, поэтому они пытаются дестабилизировать политическую ситуацию в стране, чтобы разделить ее на части, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза дал большое интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "Попыток (ред - вмешательства) они, конечно, не прекращают. И не только потому, что они хотят видеть управляемое руководство Российской Федерации, а потому что они не хотят видеть саму Российскую Федерацию, мы им не нужны. И это их геополитическая, геостратегическая задумка очень давних времен. Им зачем такая страна, у которой гигантская территория и самый серьезный ядерный щит, да еще и которая американцев не слушается? Совсем ни к чему", - сказал Медведев журналистам. Он добавил, что "поэтому желание очень простое: дестабилизировать политическую ситуацию, разделить страну на части, такие достаточно крупные, с каждой из этих частей договориться, провести денуклеаризацию и демилитаризацию каждой из этих частей, а потом прийти и предложить свои услуги, сказать: "Ребята, ну вам же теперь нужно, чтобы вас кто-то охранял"?". Медведев считает, что такие кусочки будут иметь шанс" даже в НАТО вступить", особенно на условиях раздела национальных богатств России. "Скажут: "Здесь мы это будем добывать, здесь это", - заметил он.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936956.html

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936672.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий медведев, нато, россия