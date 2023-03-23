https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936956.html

Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами

Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами

Договариваться с другими странами в определенных ситуациях бывает бессмысленно, в некоторых случаях договоренности контрпродуктивны, заявил зампредседателя... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:24

2023-03-23T07:24

2023-03-23T07:24

нато

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Договариваться с другими странами в определенных ситуациях бывает бессмысленно, в некоторых случаях договоренности контрпродуктивны, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года. Потому что договоренности в некоторых случаях контрпродуктивны", - сказал он. "Мы всю жизнь на моей памяти договариваемся. Я имею в виду в данном случае не советский период, а уже постсоветский. И так, и эдак, и партнерство с НАТО, и продвинутое стратегическое партнерство с Евросоюзом. Но, к сожалению, все это было обнулено в один момент. Причем до этого нас прекратили слышать вообще", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230323/initsiativy-1859935540.html

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нато, дмитрий медведев