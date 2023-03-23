https://ria.ru/20230323/medvedev-1859936956.html
Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами
Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами
Договариваться с другими странами в определенных ситуациях бывает бессмысленно, в некоторых случаях договоренности контрпродуктивны, заявил зампредседателя... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:24
2023-03-23T07:24
2023-03-23T07:24
нато
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Договариваться с другими странами в определенных ситуациях бывает бессмысленно, в некоторых случаях договоренности контрпродуктивны, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. "На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года. Потому что договоренности в некоторых случаях контрпродуктивны", - сказал он. "Мы всю жизнь на моей памяти договариваемся. Я имею в виду в данном случае не советский период, а уже постсоветский. И так, и эдак, и партнерство с НАТО, и продвинутое стратегическое партнерство с Евросоюзом. Но, к сожалению, все это было обнулено в один момент. Причем до этого нас прекратили слышать вообще", - добавил Медведев.
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нато, дмитрий медведев
Медведев заявил, что иногда бессмысленно договариваться с другими странами
Медведев: договариваться с другими странами в определенных ситуациях бывает бессмысленно
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Договариваться с другими странами в определенных ситуациях бывает бессмысленно, в некоторых случаях договоренности контрпродуктивны, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
"На мой взгляд, в определенных ситуациях договариваться бессмысленно. Нужно игнорировать, а в некоторых случаях принимать решения типа того, что было принято 24 февраля прошлого года. Потому что договоренности в некоторых случаях контрпродуктивны", - сказал он.
Медведев: мир прислушивается только к инициативам, подкрепленным оружием
"Мы всю жизнь на моей памяти договариваемся. Я имею в виду в данном случае не советский период, а уже постсоветский. И так, и эдак, и партнерство с НАТО
, и продвинутое стратегическое партнерство с Евросоюзом. Но, к сожалению, все это было обнулено в один момент. Причем до этого нас прекратили слышать вообще", - добавил Медведев.