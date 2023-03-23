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Медведев назвал Украину частью России - РИА Новости, 23.03.2023
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07:11 23.03.2023 (обновлено: 10:34 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935789.html
Медведев назвал Украину частью России
Медведев назвал Украину частью России - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев назвал Украину частью России
Украина является частью России, но в силу геополитических причин и истории РФ долгое время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах", заявил... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:11
2023-03-23T10:34
россия
российская империя
украина
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина является частью России, но в силу геополитических причин и истории РФ долгое время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В ходе интервью Медведев заметил, что у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили и не видели степень решимости России начать военную спецоперацию на Украине, в результате они просчитались. "Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться - они понимают только язык силы. Только язык силы!" - добавил Медведев.
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россия, российская империя, украина, дмитрий медведев
Россия, Российская империя, Украина, Дмитрий Медведев
Медведев назвал Украину частью России

Зампред Совбеза Медведев считает, что Украина является частью России

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина является частью России, но в силу геополитических причин и истории РФ долгое время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
«
"Мало того, Украина - это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных квартирах. Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это все была Российская империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны. Так еще эти территории были населены исконно русским населением и всегда были в составе России в узком смысле этого слова - великой России, а не малой России", - сказал Медведев.
В ходе интервью Медведев заметил, что у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили и не видели степень решимости России начать военную спецоперацию на Украине, в результате они просчитались.
"Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться - они понимают только язык силы. Только язык силы!" - добавил Медведев.
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