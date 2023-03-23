https://ria.ru/20230323/medvedev-1859935789.html

Медведев назвал Украину частью России

Медведев назвал Украину частью России - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев назвал Украину частью России

Украина является частью России, но в силу геополитических причин и истории РФ долгое время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах", заявил... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:11

2023-03-23T07:11

2023-03-23T10:34

россия

российская империя

украина

дмитрий медведев

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Украина является частью России, но в силу геополитических причин и истории РФ долгое время мирилась с тем, что страны живут "в разных квартирах", заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в большом интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. В ходе интервью Медведев заметил, что у него сложилось впечатление, что страны Запада не верили и не видели степень решимости России начать военную спецоперацию на Украине, в результате они просчитались. "Поэтому с некоторыми странами, блоками, сообществами стран бессмысленно договариваться - они понимают только язык силы. Только язык силы!" - добавил Медведев.

https://ria.ru/20230323/operatsiya-1859935092.html

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российская империя

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россия, российская империя, украина, дмитрий медведев