https://ria.ru/20230323/medvedev-1859934592.html
Медведев оценил уровень отношений России и Запада
Медведев оценил уровень отношений России и Запада - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев оценил уровень отношений России и Запада
Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T07:03
2023-03-23T07:03
2023-03-23T07:03
дмитрий медведев
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше", – сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
https://ria.ru/20230322/medvedev-1859914783.html
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дмитрий медведев, россия
Медведев оценил уровень отношений России и Запада
Медведев: отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше", – сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
Медведев рассказал о просчете Запада