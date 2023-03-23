https://ria.ru/20230323/medvedev-1859934592.html

Медведев оценил уровень отношений России и Запада

Медведев оценил уровень отношений России и Запада - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев оценил уровень отношений России и Запада

Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T07:03

2023-03-23T07:03

2023-03-23T07:03

дмитрий медведев

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Отношения России и Запада – очень плохие, за всю историю они еще не были хуже, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "У нас и так очень плохие отношения с западным миром. Ну, хуже вообще, наверное, за всю историю не были. Даже в период, когда Черчилль произносил Фултонскую речь, они были лучше", – сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.

https://ria.ru/20230322/medvedev-1859914783.html

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дмитрий медведев, россия