https://ria.ru/20230323/medal-1860122687.html

Путин постановил учредить медаль "За храбрость"

Путин постановил учредить медаль "За храбрость" - РИА Новости, 23.03.2023

Путин постановил учредить медаль "За храбрость"

Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:20

2023-03-23T16:20

2023-03-23T18:16

владимир путин

политика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780217186_0:0:2865:1612_1920x0_80_0_0_8a4d1163f31043d8d5c578984d5ce399.jpg

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы постановляю: 1. Учредить медаль "За храбрость", — говорится в документе.Такая награда предусмотрена как для россиян, так и для иностранцев, проявивших храбрость и мужество "в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".В положении отмечается, что медаль имеет две степени. Она носится на левой стороне груди и располагается после медали "За отвагу". Награждение может быть произведено посмертно.Указ вступает в силу со дня подписания.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия