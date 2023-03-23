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Путин постановил учредить медаль "За храбрость" - РИА Новости, 23.03.2023
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16:20 23.03.2023 (обновлено: 18:16 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/medal-1860122687.html
Путин постановил учредить медаль "За храбрость"
Путин постановил учредить медаль "За храбрость" - РИА Новости, 23.03.2023
Путин постановил учредить медаль "За храбрость"
Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:20
2023-03-23T18:16
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы постановляю: 1. Учредить медаль "За храбрость", — говорится в документе.Такая награда предусмотрена как для россиян, так и для иностранцев, проявивших храбрость и мужество "в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".В положении отмечается, что медаль имеет две степени. Она носится на левой стороне груди и располагается после медали "За отвагу". Награждение может быть произведено посмертно.Указ вступает в силу со дня подписания.
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Путин постановил учредить медаль "За храбрость"

Путин подписал указ об учреждении медали "За храбрость"

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил учредить медаль "За храбрость", соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы постановляю: 1. Учредить медаль "За храбрость", — говорится в документе.
Медаль "За храбрость" I степени
Медаль За храбрость I степени
Медаль "За храбрость" I степени
Такая награда предусмотрена как для россиян, так и для иностранцев, проявивших храбрость и мужество "в ходе выполнения боевых и иных операций по защите Отечества и государственных интересов, а также по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности".
В положении отмечается, что медаль имеет две степени. Она носится на левой стороне груди и располагается после медали "За отвагу". Награждение может быть произведено посмертно.
Указ вступает в силу со дня подписания.
Медаль "За храбрость" II степени
Медаль За храбрость II степени
Медаль "За храбрость" II степени
 
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