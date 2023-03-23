https://ria.ru/20230323/mayning-1859979467.html
Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге
Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге - РИА Новости, 23.03.2023
Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге
Государственная Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге, почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой, РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:01
2023-03-23T11:01
2023-03-23T11:01
анатолий аксаков
экономика
госдума рф
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Государственная Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге, почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой, сказал глава комитета по финрынку Госдумы, депутат Анатолий Аксаков. "Я думаю, что в апреле приступим к рассмотрению этого законопроекта (о майнинге - ред.), мы быстро его рассмотрим, поскольку уже практически подготовлены меры ответственности, в том числе и уголовной ответственности за незаконные операции с криптовалютой. Но в принципе подход такой, что криптовалюта - с ней можно работать, но не на внутреннем рынке. Пожалуйста, приобретайте", - сказал он, выступая на "Российском форуме финансового рынка: структурная трансформация". "Допускаю, что мы определимся, с тем, что она сможет учитываться в наших информационных системах. Был такой подход, что намайнили, и она должна сразу же учитываться и обращаться за пределами нашего юридического пространства", - сообщил Аксаков. "Но я лично думаю, ничего плохого в том, что мы будем учитывать в своих информационных системах, нет, но при этом мы должны запретить ее использовать для оплаты товаров, услуг", - добавил он.
https://ria.ru/20230317/mayning-1858476666.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анатолий аксаков, экономика, госдума рф
Анатолий Аксаков, Экономика, Госдума РФ
Госдума в апреле рассмотрит закон о майнинге
Депутат Аксаков: Дума рассмотрит закон о майнинге, меры ответственности почти определили
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Государственная Дума в апреле рассмотрит закон о майнинге, почти определены меры ответственности, в том числе уголовной, за незаконные операции с криптовалютой, сказал глава комитета по финрынку Госдумы, депутат Анатолий Аксаков.
"Я думаю, что в апреле приступим к рассмотрению этого законопроекта (о майнинге - ред.), мы быстро его рассмотрим, поскольку уже практически подготовлены меры ответственности, в том числе и уголовной ответственности за незаконные операции с криптовалютой. Но в принципе подход такой, что криптовалюта - с ней можно работать, но не на внутреннем рынке. Пожалуйста, приобретайте", - сказал он, выступая на "Российском форуме финансового рынка: структурная трансформация".
"Допускаю, что мы определимся, с тем, что она сможет учитываться в наших информационных системах. Был такой подход, что намайнили, и она должна сразу же учитываться и обращаться за пределами нашего юридического пространства", - сообщил Аксаков.
"Но я лично думаю, ничего плохого в том, что мы будем учитывать в своих информационных системах, нет, но при этом мы должны запретить ее использовать для оплаты товаров, услуг", - добавил он.
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