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Программа маткапитала доказала свою эффективность, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
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12:24 23.03.2023 (обновлено: 13:04 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/matkapital-1860011743.html
Программа маткапитала доказала свою эффективность, заявил Мишустин
Программа маткапитала доказала свою эффективность, заявил Мишустин - РИА Новости, 23.03.2023
Программа маткапитала доказала свою эффективность, заявил Мишустин
Программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:24
2023-03-23T13:04
михаил мишустин
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
общество
россия
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин."Сохранили и расширили программу материнского капитала, которая доказала свою эффективность и востребованность. В прошлом году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей, которые распорядились этими средствами. Чаще всего – для улучшения жилищных условий", - рассказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.Он напомнил, что власти начали его индексацию по фактическому уровню инфляции, а не по прогнозному, как было раньше. С первого февраля текущего года маткапитал увеличился почти на двенадцать процентов и составил около пятисот восьмидесяти семи тысяч рублей на первого ребенка. На второго – превысил семьсот семьдесят пять тысяч. Теперь родители могут оплатить им образовательные услуги для детей, оказываемые индивидуальными предпринимателями.Также были расширены возможности предоставления ежемесячных выплат из средств маткапитала. Семья, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, может получать их не только на второго, но на всех детей до трех лет, независимо от очередности рождения в размере одного прожиточного минимума на ребенка в месяц, напомнил премьер. Программа маткапитала была распространена и на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. По поручению президента олучить его смогут все семьи этих российских субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после первого января две тысячи седьмого года, рассказал Мишустин.Еще одним значимым направлением в социальной сфере глава правительства назвал заботу о старшем поколении."По поручению главы государства мы дважды проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров более чем на восемь с половиной процентов с начала января, и еще на десять процентов – с первого июня. Таким образом их средний размер за прошлый год увеличился примерно на три тысячи и превысил двадцать тысяч рублей", - отметил Мишустин.
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михаил мишустин, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, общество, россия
Михаил Мишустин, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Общество, Россия
Программа маткапитала доказала свою эффективность, заявил Мишустин

Мишустин: маткапитал стал поддержкой для 1,3 миллиона российских семей в 2022 году

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЕжегодный отчет правительства РФ перед Госдумой
Ежегодный отчет правительства РФ перед Госдумой - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Ежегодный отчет правительства РФ перед Госдумой. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Программа материнского капитала доказала свою эффективность и востребованность, в 2022 году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.
"Сохранили и расширили программу материнского капитала, которая доказала свою эффективность и востребованность. В прошлом году она стала значимой поддержкой для миллиона трехсот тысяч семей, которые распорядились этими средствами. Чаще всего – для улучшения жилищных условий", - рассказал Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.
Он напомнил, что власти начали его индексацию по фактическому уровню инфляции, а не по прогнозному, как было раньше. С первого февраля текущего года маткапитал увеличился почти на двенадцать процентов и составил около пятисот восьмидесяти семи тысяч рублей на первого ребенка. На второго – превысил семьсот семьдесят пять тысяч. Теперь родители могут оплатить им образовательные услуги для детей, оказываемые индивидуальными предпринимателями.
Также были расширены возможности предоставления ежемесячных выплат из средств маткапитала. Семья, чей доход не превышает двух прожиточных минимумов, может получать их не только на второго, но на всех детей до трех лет, независимо от очередности рождения в размере одного прожиточного минимума на ребенка в месяц, напомнил премьер. Программа маткапитала была распространена и на Донецкую и Луганскую Народные Республики, Запорожскую и Херсонскую области. По поручению президента олучить его смогут все семьи этих российских субъектов, в которых дети родились или были усыновлены после первого января две тысячи седьмого года, рассказал Мишустин.
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Мишустин гарантировал индексацию маткапитала по фактической инфляции
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Еще одним значимым направлением в социальной сфере глава правительства назвал заботу о старшем поколении.
"По поручению главы государства мы дважды проиндексировали страховые пенсии неработающих пенсионеров более чем на восемь с половиной процентов с начала января, и еще на десять процентов – с первого июня. Таким образом их средний размер за прошлый год увеличился примерно на три тысячи и превысил двадцать тысяч рублей", - отметил Мишустин.
 
Михаил МишустинОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 годуОбществоРоссия
 
 
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