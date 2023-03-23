https://ria.ru/20230323/mask-1860081274.html

Маск иронично прокомментировал сообщение Байдена в Twitter

Маск иронично прокомментировал сообщение Байдена в Twitter - РИА Новости, 23.03.2023

Маск иронично прокомментировал сообщение Байдена в Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск иронично отреагировал на заявление президента США Джо Байдена в соцсети Twitter про большой вклад в борьбу с РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:31

2023-03-23T14:31

2023-03-23T17:44

джо байден

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск иронично отреагировал на заявление президента США Джо Байдена в соцсети Twitter про большой вклад в борьбу с изменением климата во время его президентства, указав главе государства на то, что в США "тают" банки. "В первый год моего пребывания в должности мы защитили больше земель и вод, чем любой другой президент со времен Джона Кеннеди", — написал Байден в своем аккаунте. Маск иронично ответил на публикацию словами: "Хм… Банки тают". Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в Соединенных Штатах после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank. Ранее в ФРС США сообщили, что банковская система страны надежна и устойчива. Позднее председатель регулятора Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции, также заявил, что крах Silicon Valley Bank был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе. Несмотря на слова Байдена о защите климата, его администрация согласовала недавно масштабный проект Уиллоу американской компании ConocoPhillips по нефтедобыче на скважинах в штате Аляска, одобрив работы на трех из пяти буровых точек. Экоактивисты, со своей стороны, утверждают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе". На днях они подали в суд на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы остановить бурение на Аляске.

https://ria.ru/20230323/proval-1859927314.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джо байден, илон маск, сша, в мире