Маск иронично прокомментировал сообщение Байдена в Twitter
Маск в ответ на заявление Байдена об успехах в сфере климата отметил, что в США тают банки
© AP Photo / Matt RourkeГлава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск иронично отреагировал на заявление президента США Джо Байдена в соцсети Twitter про большой вклад в борьбу с изменением климата во время его президентства, указав главе государства на то, что в США "тают" банки.
"В первый год моего пребывания в должности мы защитили больше земель и вод, чем любой другой президент со времен Джона Кеннеди", — написал Байден в своем аккаунте. Маск иронично ответил на публикацию словами: "Хм… Банки тают".
Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли входящий в двадцатку крупнейших коммерческих банков США Silicon Valley Bank. Это стало наиболее крупным банкротством банка в Соединенных Штатах после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки ФРС, повлекшей обесценивание активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.
Ранее в ФРС США сообщили, что банковская система страны надежна и устойчива. Позднее председатель регулятора Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции, также заявил, что крах Silicon Valley Bank был вызван неспособностью руководства компании управлять рисками, а не слабостями в банковской системе.
Несмотря на слова Байдена о защите климата, его администрация согласовала недавно масштабный проект Уиллоу американской компании ConocoPhillips по нефтедобыче на скважинах в штате Аляска, одобрив работы на трех из пяти буровых точек. Экоактивисты, со своей стороны, утверждают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе". На днях они подали в суд на администрацию президента США Джо Байдена, чтобы остановить бурение на Аляске.