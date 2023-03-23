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Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин - РИА Новости, 23.03.2023
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19:41 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/mashiny-1860196819.html
Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин
Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин - РИА Новости, 23.03.2023
Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин
Новые автомобильные производства в РФ сейчас по большинству проектов планируется реализовать в формате СП, не исключено, что на заводе Mercedes, который хочет... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T19:41
2023-03-23T19:41
экономика
авто
россия
китай
московская область (подмосковье)
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
mercedes
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Новые автомобильные производства в РФ сейчас по большинству проектов планируется реализовать в формате СП, не исключено, что на заводе Mercedes, который хочет купить дилер "Автодом", будут выпускаться китайские машины, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "У нас сегодня общий подход по размещению производств на автомобильных предприятиях практически по всем проектам за исключением Haval (где идет производство непосредственно под китайским брендом) - создавать именно совместные производства, поэтому не исключается, что и на данном предприятии может быть организовано производство с участием наших зарубежных партеров - в данном случае коллег из Китая. Но окончательного решения пока не принято", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной сборке китайских машин на заводе Mercedes. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Mercedes в Подмосковье могут начать производить китайские премиальные автомобили Hongqi, такую возможность сейчас рассматривает потенциальный покупатель предприятия - "Автодом".
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россия
китай
московская область (подмосковье)
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экономика, авто, россия, китай, московская область (подмосковье), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes
Экономика, Авто, Россия, Китай, Московская область (Подмосковье), Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Mercedes
Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин

Мантуров не исключил, что на бывшем заводе Mercedes будут собирать китайские машины

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Новые автомобильные производства в РФ сейчас по большинству проектов планируется реализовать в формате СП, не исключено, что на заводе Mercedes, который хочет купить дилер "Автодом", будут выпускаться китайские машины, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"У нас сегодня общий подход по размещению производств на автомобильных предприятиях практически по всем проектам за исключением Haval (где идет производство непосредственно под китайским брендом) - создавать именно совместные производства, поэтому не исключается, что и на данном предприятии может быть организовано производство с участием наших зарубежных партеров - в данном случае коллег из Китая. Но окончательного решения пока не принято", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной сборке китайских машин на заводе Mercedes.
Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Mercedes в Подмосковье могут начать производить китайские премиальные автомобили Hongqi, такую возможность сейчас рассматривает потенциальный покупатель предприятия - "Автодом".
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ЭкономикаАвтоРоссияКитайМосковская область (Подмосковье)Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Mercedes
 
 
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