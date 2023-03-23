https://ria.ru/20230323/mashiny-1860196819.html

Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин

Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин - РИА Новости, 23.03.2023

Мантуров: на бывшем заводе Mercedes могут начать сборку китайских машин

Новые автомобильные производства в РФ сейчас по большинству проектов планируется реализовать в формате СП, не исключено, что на заводе Mercedes, который хочет... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T19:41

2023-03-23T19:41

2023-03-23T19:41

экономика

авто

россия

китай

московская область (подмосковье)

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

mercedes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815322164_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_e59d4bd4e5aba0c178994cf7c10e4930.jpg

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Новые автомобильные производства в РФ сейчас по большинству проектов планируется реализовать в формате СП, не исключено, что на заводе Mercedes, который хочет купить дилер "Автодом", будут выпускаться китайские машины, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "У нас сегодня общий подход по размещению производств на автомобильных предприятиях практически по всем проектам за исключением Haval (где идет производство непосредственно под китайским брендом) - создавать именно совместные производства, поэтому не исключается, что и на данном предприятии может быть организовано производство с участием наших зарубежных партеров - в данном случае коллег из Китая. Но окончательного решения пока не принято", - сказал он, отвечая на вопрос о возможной сборке китайских машин на заводе Mercedes. Ранее в четверг газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что на заводе Mercedes в Подмосковье могут начать производить китайские премиальные автомобили Hongqi, такую возможность сейчас рассматривает потенциальный покупатель предприятия - "Автодом".

https://ria.ru/20230314/avto-1857686368.html

россия

китай

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, авто, россия, китай, московская область (подмосковье), денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), mercedes