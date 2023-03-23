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Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин процитировал немецкого философа Карла Маркса, выступая перед депутатами Госдумы. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:46
2023-03-23T16:46
2023-03-23T16:46
михаил мишустин
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин процитировал немецкого философа Карла Маркса, выступая перед депутатами Госдумы. Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год. "Что касается вопросов горизонта... Я процитирую Маркса, что самый плохой архитектор отличается от самой лучшей в мире пчелы тем, что прежде чем что-то задумать, он делает проект, задумывает его. Мы, конечно же, задумываем, то, что мы делаем. Мы, конечно же, формулируя наши основные задачи и стратегии для достижения национальных целей развития, которые перед нами поставил президент, работаем стратегически", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом перед депутатами.
https://ria.ru/20230323/otchet-1859945551.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы
Мишустин процитировал Маркса, говоря о формировании стратегии для достижения целей
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин процитировал немецкого философа Карла Маркса, выступая перед депутатами Госдумы.
Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год.
"Что касается вопросов горизонта... Я процитирую Маркса, что самый плохой архитектор отличается от самой лучшей в мире пчелы тем, что прежде чем что-то задумать, он делает проект, задумывает его. Мы, конечно же, задумываем, то, что мы делаем. Мы, конечно же, формулируя наши основные задачи и стратегии для достижения национальных целей развития, которые перед нами поставил президент, работаем стратегически", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом перед депутатами.
"Мы выстояли". Основные заявления Мишустина на отчете правительства