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Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы - РИА Новости, 23.03.2023
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16:46 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/marks-1860133269.html
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин процитировал немецкого философа Карла Маркса, выступая перед депутатами Госдумы. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:46
2023-03-23T16:46
михаил мишустин
россия
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин процитировал немецкого философа Карла Маркса, выступая перед депутатами Госдумы. Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год. "Что касается вопросов горизонта... Я процитирую Маркса, что самый плохой архитектор отличается от самой лучшей в мире пчелы тем, что прежде чем что-то задумать, он делает проект, задумывает его. Мы, конечно же, задумываем, то, что мы делаем. Мы, конечно же, формулируя наши основные задачи и стратегии для достижения национальных целей развития, которые перед нами поставил президент, работаем стратегически", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом перед депутатами.
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михаил мишустин, россия, отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
Михаил Мишустин, Россия, Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
Мишустин процитировал Маркса, выступая перед депутатами Госдумы

Мишустин процитировал Маркса, говоря о формировании стратегии для достижения целей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин процитировал немецкого философа Карла Маркса, выступая перед депутатами Госдумы.
Мишустин в четверг выступил перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства за 2022 год.
"Что касается вопросов горизонта... Я процитирую Маркса, что самый плохой архитектор отличается от самой лучшей в мире пчелы тем, что прежде чем что-то задумать, он делает проект, задумывает его. Мы, конечно же, задумываем, то, что мы делаем. Мы, конечно же, формулируя наши основные задачи и стратегии для достижения национальных целей развития, которые перед нами поставил президент, работаем стратегически", - сказал Мишустин, выступая с заключительным словом перед депутатами.
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной думе - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
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Вчера, 11:54
 
Михаил МишустинРоссияОтчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году
 
 
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