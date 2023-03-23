Хуснуллин рассказал подробности визита Путина в Мариуполь
Вице-премьер Хуснуллин назвал поездку Путина в Мариуполь абсолютным экспромтом
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе
Марат Хуснуллин и Владимир Путин на детской площадке в Мариуполе. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что визит президента России Владимира Путина в Мариуполь стал даже для него неожиданным, глава государства позвонил и обозначил свое намерение в самое ближайшее время прилететь в город.
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"Он (президент России Владимир Путин. — Прим. ред.) позвонил, сказал, что приедет. Я как раз был на (освобожденных) территориях. Он говорит: "Я хочу прилететь посмотреть". Эта поездка была абсолютным экспромтом", — рассказал Хуснуллин на видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.
По его словам, уже спустя "самое короткое время" прилетел вертолет, на борту которого был президент России.
"Прилетел вертолет, было две машины сопровождения, он сел за руль. Причем даже маршрут он сам выбирал. Никто не готовился… Люди его увидели, стали выходить из квартир… Так все получилось очень по-доброму", — вспоминает вице-премьер.
Хуснуллин объяснил, что сам в тот момент находился в плановой командировке, поскольку несколько раз в месяц посещает новые регионы. По его словам, президенту показали все ключевые объекты.
На прошлой неделе Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер Марат Хуснуллин.