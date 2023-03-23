https://ria.ru/20230323/mariupol-1860223077.html

Хуснуллин рассказал подробности визита Путина в Мариуполь

Хуснуллин рассказал подробности визита Путина в Мариуполь - РИА Новости, 23.03.2023

Хуснуллин рассказал подробности визита Путина в Мариуполь

Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что визит президента России Владимира Путина в Мариуполь стал даже для него неожиданным, глава государства позвонил и... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T22:15

2023-03-23T22:15

2023-03-23T22:58

мариуполь

марат хуснуллин

владимир путин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал, что визит президента России Владимира Путина в Мариуполь стал даже для него неожиданным, глава государства позвонил и обозначил свое намерение в самое ближайшее время прилететь в город. По его словам, уже спустя "самое короткое время" прилетел вертолет, на борту которого был президент России. "Прилетел вертолет, было две машины сопровождения, он сел за руль. Причем даже маршрут он сам выбирал. Никто не готовился… Люди его увидели, стали выходить из квартир… Так все получилось очень по-доброму", — вспоминает вице-премьер. Хуснуллин объяснил, что сам в тот момент находился в плановой командировке, поскольку несколько раз в месяц посещает новые регионы. По его словам, президенту показали все ключевые объекты. На прошлой неделе Путин совершил полноформатную рабочую поездку в Мариуполь. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, многое из поездки Путина в Мариуполь не было запланировано, в том числе посещение филармонии и общение с гражданами. Сопровождал президента вице-премьер Марат Хуснуллин.

https://ria.ru/20230320/pasport-1859153438.html

https://ria.ru/20230319/mariupol-1858948955.html

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мариуполь, марат хуснуллин, владимир путин, донецкая народная республика