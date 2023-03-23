https://ria.ru/20230323/luka-1860124315.html

Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно

Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно - РИА Новости, 23.03.2023

Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно

Президент России Владимир Путин постановил, что медалью Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении, можно награждать посмертно,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:24

2023-03-23T16:24

2023-03-23T16:34

владимир путин

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общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил, что медалью Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении, можно награждать посмертно, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Положение о медали Луки Крымского, утвержденное Указом Президента РФ от 19 июня 2020 года № 404 "Об утверждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского"... изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания: 2.1 Награждение медалью Луки Крымского может быть произведено посмертно", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 23 марта.

https://ria.ru/20220620/zdravookhranenie-1796827423.html

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, общество, здоровье - общество