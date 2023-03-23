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Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно - РИА Новости, 23.03.2023
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16:24 23.03.2023 (обновлено: 16:34 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/luka-1860124315.html
Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно
Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно - РИА Новости, 23.03.2023
Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно
Президент России Владимир Путин постановил, что медалью Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении, можно награждать посмертно,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:24
2023-03-23T16:34
владимир путин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил, что медалью Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении, можно награждать посмертно, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Положение о медали Луки Крымского, утвержденное Указом Президента РФ от 19 июня 2020 года № 404 "Об утверждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского"... изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания: 2.1 Награждение медалью Луки Крымского может быть произведено посмертно", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 23 марта.
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владимир путин, россия, общество, здоровье - общество
Владимир Путин, Россия, Общество, Здоровье - Общество
Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно

Путин постановил, что медалью Луки Крымского можно награждать посмертно

© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. НовиковаМедаль Луки Крымского
Медаль Луки Крымского - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/В. Новикова
Медаль Луки Крымского . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил, что медалью Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении, можно награждать посмертно, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Внести в Положение о медали Луки Крымского, утвержденное Указом Президента РФ от 19 июня 2020 года № 404 "Об утверждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского"... изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания: 2.1 Награждение медалью Луки Крымского может быть произведено посмертно", - говорится в документе.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 23 марта.
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