https://ria.ru/20230323/luka-1860124315.html
Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно
Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно - РИА Новости, 23.03.2023
Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно
Президент России Владимир Путин постановил, что медалью Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении, можно награждать посмертно,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:24
2023-03-23T16:24
2023-03-23T16:34
владимир путин
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил, что медалью Луки Крымского, которую вручают за заслуги в здравоохранении, можно награждать посмертно, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Внести в Положение о медали Луки Крымского, утвержденное Указом Президента РФ от 19 июня 2020 года № 404 "Об утверждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского"... изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания: 2.1 Награждение медалью Луки Крымского может быть произведено посмертно", - говорится в документе.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 23 марта.
https://ria.ru/20220620/zdravookhranenie-1796827423.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, общество, здоровье - общество
Владимир Путин, Россия, Общество, Здоровье - Общество
Путин разрешил награждать медалью Луки Крымского посмертно
Путин постановил, что медалью Луки Крымского можно награждать посмертно