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На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 23.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 23.03.2023 (обновлено: 16:21 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/listovki-1860121935.html
На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки с призывом сдаться
На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 23.03.2023
На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки с призывом сдаться
Листовки с призывом сдаться в виде украинской гривны сбрасывается на позиции украинских боевиков на запорожском направлении, на них указана радиочастота, по... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T16:18
2023-03-23T16:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 23 мар - РИА Новости. Листовки с призывом сдаться в виде украинской гривны сбрасывается на позиции украинских боевиков на запорожском направлении, на них указана радиочастота, по которой можно выйти на связь с представителями РФ, рассказал РИА Новости представитель спецслужб. "Нами ведется работа по предотвращению бессмысленного кровопролития со стороны украинских солдат. Мы рассыпаем листовки с призывом сдаться",- сказал представитель спецслужб. По его словам, "они стилизованы под украинскую гривну, а на листовке указана радиочастота и адрес бота в мессенджере". "Так они смогут выйти на связь и обговорить место выхода и условия возвращения их домой", - добавил собеседник агентства.
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россия
запорожская область
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безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки с призывом сдаться

На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки в виде гривен с призывом сдаться

© РИА НовостиСтилизованные под гривны листовки
Стилизованные под гривны листовки
© РИА Новости
Стилизованные под гривны листовки
Читать ria.ru в
ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 23 мар - РИА Новости. Листовки с призывом сдаться в виде украинской гривны сбрасывается на позиции украинских боевиков на запорожском направлении, на них указана радиочастота, по которой можно выйти на связь с представителями РФ, рассказал РИА Новости представитель спецслужб.
"Нами ведется работа по предотвращению бессмысленного кровопролития со стороны украинских солдат. Мы рассыпаем листовки с призывом сдаться",- сказал представитель спецслужб.
По его словам, "они стилизованы под украинскую гривну, а на листовке указана радиочастота и адрес бота в мессенджере". "Так они смогут выйти на связь и обговорить место выхода и условия возвращения их домой", - добавил собеседник агентства.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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