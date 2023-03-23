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На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки с призывом сдаться

На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки с призывом сдаться - РИА Новости, 23.03.2023

На позиции ВСУ под Запорожьем сбрасывают листовки с призывом сдаться

Листовки с призывом сдаться в виде украинской гривны сбрасывается на позиции украинских боевиков на запорожском направлении, на них указана радиочастота, по... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T16:18

2023-03-23T16:18

2023-03-23T16:21

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ЭНЕРГОДАР (Запорожская обл.), 23 мар - РИА Новости. Листовки с призывом сдаться в виде украинской гривны сбрасывается на позиции украинских боевиков на запорожском направлении, на них указана радиочастота, по которой можно выйти на связь с представителями РФ, рассказал РИА Новости представитель спецслужб. "Нами ведется работа по предотвращению бессмысленного кровопролития со стороны украинских солдат. Мы рассыпаем листовки с призывом сдаться",- сказал представитель спецслужб. По его словам, "они стилизованы под украинскую гривну, а на листовке указана радиочастота и адрес бота в мессенджере". "Так они смогут выйти на связь и обговорить место выхода и условия возвращения их домой", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220606/arestovich-1793345055.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр