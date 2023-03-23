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Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках - РИА Новости, 23.03.2023
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18:02 23.03.2023 (обновлено: 19:11 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/letchiki-1860161083.html
Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках
Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках - РИА Новости, 23.03.2023
Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках
Хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне, заявило посольство России в США, комментируя слова... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T18:02
2023-03-23T19:11
сша
россия
джон кирби
су-27
инцидент с американским беспилотником над черным морем
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне, заявило посольство России в США, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о пилотах Су-27 в инциденте над Черным морем.В посольстве подчеркнули, что Кирби сделал это заявление, находясь в безопасности за тысячи километров от мест, где благодаря "ястребам" из Белого дома уже девять лет проливается кровь мирных жителей. Там также отметили, что люди, которые не разбираются должным образом в каком-либо вопросе, всегда переходят на личности, когда у них заканчиваются контраргументы. По словам представителей дипмиссии, такой пиар-ход Соединенных Штатов не принесет никакой добавленной стоимости их преступной политике на Украине.Ранее сегодня Кирби заявил, что решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море оскорбило Вашингтон. Чиновник добавил, что российский летчик злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а пилот "в лучшем случае просто идиот".Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.
https://ria.ru/20230323/podvig-1860158803.html
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сша, россия, джон кирби, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире
США, Россия, Джон Кирби, Су-27, Инцидент с американским беспилотником над Черным морем, В мире
Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках

Посольство России в США назвало оскорбления летчиков Су-27 со стороны Кирби малодушием

© Пресс-служба Европейского командования ВС СШАКадр видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем
Кадр видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем
© Пресс-служба Европейского командования ВС США
Кадр видео инцидента с упавшим в Черное море беспилотником Reaper и российским истребителем
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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне, заявило посольство России в США, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о пилотах Су-27 в инциденте над Черным морем.
«

"Это очевидное малодушие — оскорблять офицеров российской армии, формально являясь человеком в погонах, который должен был бы уважать офицерские честь и достоинство", — говорится в публикации дипмиссии в Telegram-канале.

В посольстве подчеркнули, что Кирби сделал это заявление, находясь в безопасности за тысячи километров от мест, где благодаря "ястребам" из Белого дома уже девять лет проливается кровь мирных жителей. Там также отметили, что люди, которые не разбираются должным образом в каком-либо вопросе, всегда переходят на личности, когда у них заканчиваются контраргументы.
По словам представителей дипмиссии, такой пиар-ход Соединенных Штатов не принесет никакой добавленной стоимости их преступной политике на Украине.
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Ранее сегодня Кирби заявил, что решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море оскорбило Вашингтон. Чиновник добавил, что российский летчик злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а пилот "в лучшем случае просто идиот".
Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.
Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.
Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.
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СШАРоссияДжон КирбиСу-27Инцидент с американским беспилотником над Черным моремВ мире
 
 
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