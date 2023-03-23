https://ria.ru/20230323/letchiki-1860161083.html

Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках

Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках - РИА Новости, 23.03.2023

Посольство в США прокомментировало слова Кирби о российских летчиках

Хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне, заявило посольство России в США, комментируя слова... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T18:02

2023-03-23T18:02

2023-03-23T19:11

сша

россия

джон кирби

су-27

инцидент с американским беспилотником над черным морем

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 мар — РИА Новости. Хамство и повадки хулигана из подворотни входят в привычку официальных представителей в Вашингтоне, заявило посольство России в США, комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби о пилотах Су-27 в инциденте над Черным морем.В посольстве подчеркнули, что Кирби сделал это заявление, находясь в безопасности за тысячи километров от мест, где благодаря "ястребам" из Белого дома уже девять лет проливается кровь мирных жителей. Там также отметили, что люди, которые не разбираются должным образом в каком-либо вопросе, всегда переходят на личности, когда у них заканчиваются контраргументы. По словам представителей дипмиссии, такой пиар-ход Соединенных Штатов не принесет никакой добавленной стоимости их преступной политике на Украине.Ранее сегодня Кирби заявил, что решение Москвы наградить пилотов истребителей Су-27 за перехват американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море оскорбило Вашингтон. Чиновник добавил, что российский летчик злонамеренно подвергал себя и имущество США большому риску, а пилот "в лучшем случае просто идиот".Как сообщало Минобороны, инцидент с беспилотником MQ-9 Reaper произошел утром 14 марта в районе Крыма. Американский дрон с выключенными транспондерами летел в направлении России, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции. После обнаружения беспилотника в воздух поднялись российские истребители из состава дежурных сил противовоздушной обороны.Дрон перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду из-за резкого маневрирования. Российские истребители не вступали в контакт с MQ-9, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.Накануне глава военного ведомства Сергей Шойгу вручил ордена Мужества пилотам истребителей, перехватившим беспилотник.

https://ria.ru/20230323/podvig-1860158803.html

https://ria.ru/20230318/bespilotnik-1858761653.html

сша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, джон кирби, су-27, инцидент с американским беспилотником над черным морем, в мире