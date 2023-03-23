https://ria.ru/20230323/lepestok-1859983890.html

В ДНР зарегистрировали сто подрывов мирных жителей на минах "Лепесток"

В ДНР зарегистрировали сто подрывов мирных жителей на минах "Лепесток" - РИА Новости, 23.03.2023

В ДНР зарегистрировали сто подрывов мирных жителей на минах "Лепесток"

Сто случаев подрыва мирных жителей на противопехотной фугасной мине "Лепесток" зарегистрировано в Донецкой народной республике с начала эскалации конфликта,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:13

2023-03-23T11:13

2023-03-23T11:13

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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происшествия

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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Сто случаев подрыва мирных жителей на противопехотной фугасной мине "Лепесток" зарегистрировано в Донецкой народной республике с начала эскалации конфликта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По состоянию на 09.00 (совпадает с мск) 23 марта 2023 года, зарегистрировано 100 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе девять детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230323/chekhiya-1859925860.html

https://ria.ru/20230322/miny-1859797080.html

донецкая народная республика

украина

россия

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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия