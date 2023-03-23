https://ria.ru/20230323/lepestok-1859983890.html
В ДНР зарегистрировали сто подрывов мирных жителей на минах "Лепесток"
В ДНР зарегистрировали сто подрывов мирных жителей на минах "Лепесток" - РИА Новости, 23.03.2023
В ДНР зарегистрировали сто подрывов мирных жителей на минах "Лепесток"
Сто случаев подрыва мирных жителей на противопехотной фугасной мине "Лепесток" зарегистрировано в Донецкой народной республике с начала эскалации конфликта,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:13
2023-03-23T11:13
2023-03-23T11:13
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
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россия
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ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости. Сто случаев подрыва мирных жителей на противопехотной фугасной мине "Лепесток" зарегистрировано в Донецкой народной республике с начала эскалации конфликта, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По состоянию на 09.00 (совпадает с мск) 23 марта 2023 года, зарегистрировано 100 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе девять детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230323/chekhiya-1859925860.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия, Россия
В ДНР зарегистрировали сто подрывов мирных жителей на минах "Лепесток"
В ДНР с начала эскалации сто мирных жителей подорвались на минах ПФМ-1 "Лепесток"
ДОНЕЦК, 23 мар - РИА Новости.
Сто случаев подрыва мирных жителей на противопехотной фугасной мине "Лепесток" зарегистрировано в Донецкой народной республике с начала эскалации конфликта, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По состоянию на 09.00 (совпадает с мск) 23 марта 2023 года, зарегистрировано 100 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе девять детей, на минах ПФМ-1 "Лепесток". Трое из пострадавших в результате ранения скончались", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
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Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ
при ООН
ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом
противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе
. Письмо в том числе было направлено генсеку ООН.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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