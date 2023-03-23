https://ria.ru/20230323/leopard-1860099703.html

Финляндия передаст Украине три машины разминирования Leopard 2

Финляндия передаст Украине три машины разминирования Leopard 2 - РИА Новости, 23.03.2023

Финляндия передаст Украине три машины разминирования Leopard 2

Финляндия передаст Украине три машины разминирования Leopard 2, их общее число достигло шести, сообщает в четверг финское минобороны. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:23

2023-03-23T15:23

2023-03-23T15:32

специальная военная операция на украине

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ХЕЛЬСИНКИ, 23 мар - РИА Новости. Финляндия передаст Украине три машины разминирования Leopard 2, их общее число достигло шести, сообщает в четверг финское минобороны.Поставка проходит в рамках 14-ого пакета военной помощи, уточняет министерство. Его стоимость оценивается в 161 миллион евро, общий объем всей финской военной помощи составляет около 910 миллионов евро, говорится в сообщении."В рамках международного сотрудничества по танкам Leopard Финляндия передаст Украине три бронированные машины разминирования Leopard 2, включая обучение по их использованию и обслуживанию", - сообщает минобороны.В более раннем пакете Финляндия также поставила три бронированные машины разминирования Leopard 2, таким образом, количество этих машин, отправленных на Украину, составляет шесть, в пакете также содержится тяжелое вооружение и боеприпасы, информирует министерство.По оперативным соображениям и для обеспечения того, чтобы поставка достигла места назначения, более подробная информация о содержании помощи, способах доставки или графике не будет предоставлена, информирует ведомство.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230317/zelenskiy-1858679187.html

https://ria.ru/20230318/ukraina-1858762777.html

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в мире, финляндия, украина, россия, сергей лавров, нато