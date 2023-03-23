https://ria.ru/20230323/lenoblast-1860140537.html
Ленобласть выделит 180 млн рублей на расселение 52 семей работников АПК
Ленобласть выделит 180 млн рублей на расселение 52 семей работников АПК - РИА Новости, 23.03.2023
Ленобласть выделит 180 млн рублей на расселение 52 семей работников АПК
В рамках региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий" власти Ленинградского области в 2023 году выделят 180 миллионов рублей на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T17:03
2023-03-23T17:03
2023-03-23T17:03
ленинградская область
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В рамках региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий" власти Ленинградского области в 2023 году выделят 180 миллионов рублей на приобретение квартир или строительство собственных домов 52 семьям, члены которых будут заняты на предприятиях АПК региона, сообщил заместитель председателя правительства области Евгений Барановский.По его словам, власти региона стремятся привлечь лучших специалистов для развития агропромышленного комплекса. Именно поэтому они делают особой акцент на обеспечение таких работников жильем."В этом году на приобретение квартир или строительство собственных домов участникам региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий" предоставлена субсидия в размере от одного до десяти миллионов рублей. Больше всего семей переедут в собственное жилье в Волосовском, Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах", — отметил чиновник.Как пояснили в пресс-службе областной администрации, программа нацелена на индивидуальное жилищное строительство и поддержку граждан, проживающих на сельских территориях. Жителям на выбор предоставляется возможность купить квартиру в новостройке, на вторичном рынке или построить дом. Стать участником программы может каждый, кто проживает и работает в агропромышленном секторе, осуществляет ветеринарную деятельность, или трудится в лесном хозяйстве на сельских территориях.
https://ria.ru/20230317/patriotizm-1858670219.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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жилье
Ленинградская область , Жилье
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В рамках региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий" власти Ленинградского области в 2023 году выделят 180 миллионов рублей на приобретение квартир или строительство собственных домов 52 семьям, члены которых будут заняты на предприятиях АПК региона, сообщил заместитель председателя правительства области Евгений Барановский.
По его словам, власти региона стремятся привлечь лучших специалистов для развития агропромышленного комплекса. Именно поэтому они делают особой акцент на обеспечение таких работников жильем
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"В этом году на приобретение квартир или строительство собственных домов участникам региональной программы "Комплексное развитие сельских территорий" предоставлена субсидия в размере от одного до десяти миллионов рублей. Больше всего семей переедут в собственное жилье в Волосовском, Приозерском, Всеволожском и Выборгском районах", — отметил чиновник.
Как пояснили в пресс-службе областной администрации, программа нацелена на индивидуальное жилищное строительство и поддержку граждан, проживающих на сельских территориях. Жителям на выбор предоставляется возможность купить квартиру в новостройке, на вторичном рынке или построить дом. Стать участником программы может каждый, кто проживает и работает в агропромышленном секторе, осуществляет ветеринарную деятельность, или трудится в лесном хозяйстве на сельских территориях.