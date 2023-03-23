https://ria.ru/20230323/lekarstva-1860084107.html
Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств
Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств
Рост продаж отечественных лекарств впервые превысил динамику продаж импортных препаратов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:40
2023-03-23T14:40
2023-03-23T14:52
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
экономика
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост продаж отечественных лекарств впервые превысил динамику продаж импортных препаратов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Рост продаж нашей, отечественной медицинской продукции превысил динамику продаж импортной. И рост фармацевтики сейчас более 10,6%", - сказал Мишустин.Он также поделился, что теперь в России шестью заводами производится медицинская сталь.
https://ria.ru/20230322/preparaty-1859880672.html
https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856367825.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, здоровье - общество, россия, михаил мишустин
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств
Мишустин: отечественные лекарства впервые обогнали импортные препараты по росту продаж
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост продаж отечественных лекарств впервые превысил динамику продаж импортных препаратов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год.
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"Рост продаж нашей, отечественной медицинской продукции превысил динамику продаж импортной. И рост фармацевтики сейчас более 10,6%", - сказал Мишустин.
Он также поделился, что теперь в России шестью заводами производится медицинская сталь.
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