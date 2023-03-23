https://ria.ru/20230323/lekarstva-1860084107.html

Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин заявил о росте продаж отечественных лекарств

Рост продаж отечественных лекарств впервые превысил динамику продаж импортных препаратов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:40

2023-03-23T14:40

2023-03-23T14:52

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

экономика

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Рост продаж отечественных лекарств впервые превысил динамику продаж импортных препаратов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В четверг он выступает перед Государственной Думой с отчетом о работе правительства РФ за 2022 год."Рост продаж нашей, отечественной медицинской продукции превысил динамику продаж импортной. И рост фармацевтики сейчас более 10,6%", - сказал Мишустин.Он также поделился, что теперь в России шестью заводами производится медицинская сталь.

https://ria.ru/20230322/preparaty-1859880672.html

https://ria.ru/20230307/lekarstva-1856367825.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, экономика, здоровье - общество, россия, михаил мишустин