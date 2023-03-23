https://ria.ru/20230323/lavrov-1860074382.html

Берлин не признает правду о взрывах на "Северных потоках, считает Лавров

Берлин не признает правду о взрывах на "Северных потоках, считает Лавров - РИА Новости, 23.03.2023

Берлин не признает правду о взрывах на "Северных потоках, считает Лавров

У Москвы нет оснований полагать, что в ситуации со взрывами на "Северных потоках" Берлин признает правду, какой бы она ни была, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:14

2023-03-23T14:14

2023-03-23T14:18

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. У Москвы нет оснований полагать, что в ситуации со взрывами на "Северных потоках" Берлин признает правду, какой бы она ни была, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У меня нет оснований полагать, что в ситуации с "Северными потоками" нынешние германские руководители найдут в себе мужество поступить как-то иначе и все-таки признать правду, какой бы она ни была", - заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Бурунди в Сочи. Он добавил, что РФ надеется, что международные организации, прежде всего ООН, осознают ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также борьбу с терроризмом - особенно тем, что подорвал объект критической инфраструктуры. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.

https://ria.ru/20230323/potok-1860068586.html

https://ria.ru/20230323/lavrov-1860069236.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, берлин (город), москва, сергей лавров, владимир путин, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"