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Берлин не признает правду о взрывах на "Северных потоках, считает Лавров - РИА Новости, 23.03.2023
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14:14 23.03.2023 (обновлено: 14:18 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/lavrov-1860074382.html
Берлин не признает правду о взрывах на "Северных потоках, считает Лавров
Берлин не признает правду о взрывах на "Северных потоках, считает Лавров - РИА Новости, 23.03.2023
Берлин не признает правду о взрывах на "Северных потоках, считает Лавров
У Москвы нет оснований полагать, что в ситуации со взрывами на "Северных потоках" Берлин признает правду, какой бы она ни была, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:14
2023-03-23T14:18
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. У Москвы нет оснований полагать, что в ситуации со взрывами на "Северных потоках" Берлин признает правду, какой бы она ни была, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "У меня нет оснований полагать, что в ситуации с "Северными потоками" нынешние германские руководители найдут в себе мужество поступить как-то иначе и все-таки признать правду, какой бы она ни была", - заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Бурунди в Сочи. Он добавил, что РФ надеется, что международные организации, прежде всего ООН, осознают ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также борьбу с терроризмом - особенно тем, что подорвал объект критической инфраструктуры. В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
https://ria.ru/20230323/potok-1860068586.html
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россия, берлин (город), москва, сергей лавров, владимир путин, оон, генеральная прокуратура рф, газпром, алексей миллер, северный поток, северный поток — 2, авария на "северных потоках"
Россия, Берлин (город), Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, Генеральная прокуратура РФ, Газпром, Алексей Миллер, Северный поток, Северный поток — 2, Авария на "Северных потоках"
Берлин не признает правду о взрывах на "Северных потоках, считает Лавров

Лавров: нет оснований считать, что Берлин признает правду о взрывах на "Северных потоках"

© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2"
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Kustbevakningen (Шведская береговая охрана)
Место утечки на газопроводе "Северный поток — 2". Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. У Москвы нет оснований полагать, что в ситуации со взрывами на "Северных потоках" Берлин признает правду, какой бы она ни была, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У меня нет оснований полагать, что в ситуации с "Северными потоками" нынешние германские руководители найдут в себе мужество поступить как-то иначе и все-таки признать правду, какой бы она ни была", - заявил Лавров на пресс-конференции с главой МИД Бурунди в Сочи.
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Лавров назвал данные Херша о "Северных потоках" объективными
Вчера, 14:02
Он добавил, что РФ надеется, что международные организации, прежде всего ООН, осознают ответственность за поддержание международного мира и безопасности, а также борьбу с терроризмом - особенно тем, что подорвал объект критической инфраструктуры.
В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе - очевидный теракт.
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