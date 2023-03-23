https://ria.ru/20230323/lavrov-1860069236.html

Лавров: дело о "Северных потоках" закончится формулой "хайли лайкли"

Лавров: дело о "Северных потоках" закончится формулой "хайли лайкли" - РИА Новости, 23.03.2023

Лавров: дело о "Северных потоках" закончится формулой "хайли лайкли"

Россия не ожидает, что проводимое на Западе расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет транспарентным, заявил министр... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:03

2023-03-23T14:03

2023-03-23T15:06

в мире

северный поток

авария на "северных потоках"

россия

бурунди

москва

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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СОЧИ, 23 мар — РИА Новости. Россия не ожидает, что проводимое на Западе расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" будет транспарентным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после переговоров со своим коллегой из Бурунди Альбером Шингиро."Не ожидаем ни транспарентности этих расследований, ни ознакомления широкой общественности с их результатами. Скорее всего, дело закончится чем-то вроде "хайли лайкли", — сказал глава внешнеполитического ведомства.Министр иностранных дел подчеркнул, что многочисленные запросы Москвы о сотрудничестве по расследованию взрывов на газопроводах остались без какой-либо реакции."Я думаю, что эти страны устроила бы развязка, которую мы по-русски называем "концы в воду", — подчеркнул Лавров.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" — прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование диверсии на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, операцию санкционировал президент США Джо Байден.В начале марта газета The New York Times сообщила о наличии разведывательных данных, согласно которым за атакой на "Северные потоки" стоит некая проукраинская группировка, но ее планы необязательно были известны киевскому руководству. Затем похожие материалы опубликовали еще несколько крупных западных СМИ.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал публикации об украинском следе скоординированным вбросом в прессу, направленным на отвлечение внимания. Сам Владимир Путин охарактеризовал эту версию как полную чушь, отметив, что такую диверсию могли осуществить только специалисты при технологической поддержке какого-либо государства.

https://ria.ru/20230323/potok-1860068586.html

https://ria.ru/20230323/terakt-1859963351.html

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Дарья Буймова

в мире, северный поток, авария на "северных потоках", россия, бурунди, москва, владимир путин, генеральная прокуратура рф, сергей лавров, газпром, алексей миллер, северный поток — 2