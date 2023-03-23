https://ria.ru/20230323/lavra-1860076811.html

УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами

УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами - РИА Новости, 23.03.2023

УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами

Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал верующих всеми средствами защищать Киево-Печерскую Лавру в рамках закона. РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:18

2023-03-23T14:18

2023-03-23T14:18

религия

религия

украина

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859272527_0:81:3072:1809_1920x0_80_0_0_4005e00fc22b14516c05a459ba7d8165.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал верующих всеми средствами защищать Киево-Печерскую Лавру в рамках закона. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявлял, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). "Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными методами защищать нашу самую дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Пусть Господь, молитвами преподобных отцов Киево-Печерских, помогает всем нам в благородном деле непоколебимого стояния на камне веры, наполняя ее плодами праведности во славу и похвалу Божию", – говорится в обращении Синода УПЦ к верующим, опубликованном на сайте Церкви. В обращении отмечается, что монахов "выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами". "Масштабное давление на верующих Украинской православной церкви растет, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и непоколебимому стоянию в вере, которая проповедует не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие", - говорится в обращении. В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления канонической Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Ранее источник РИА Новости сообщил, что некоторые монахи уже покинули монастырь, из лавры вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.

https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html

https://ria.ru/20230322/peschery-1859830611.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц