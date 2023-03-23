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УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами - РИА Новости, 23.03.2023
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Религия
 
14:18 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/lavra-1860076811.html
УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами
УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами - РИА Новости, 23.03.2023
УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами
Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал верующих всеми средствами защищать Киево-Печерскую Лавру в рамках закона. РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:18
2023-03-23T14:18
религия
религия
украина
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал верующих всеми средствами защищать Киево-Печерскую Лавру в рамках закона. Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявлял, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ). "Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными методами защищать нашу самую дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Пусть Господь, молитвами преподобных отцов Киево-Печерских, помогает всем нам в благородном деле непоколебимого стояния на камне веры, наполняя ее плодами праведности во славу и похвалу Божию", – говорится в обращении Синода УПЦ к верующим, опубликованном на сайте Церкви. В обращении отмечается, что монахов "выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами". "Масштабное давление на верующих Украинской православной церкви растет, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и непоколебимому стоянию в вере, которая проповедует не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие", - говорится в обращении. В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления канонической Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Ранее источник РИА Новости сообщил, что некоторые монахи уже покинули монастырь, из лавры вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам. Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
https://ria.ru/20230323/upts-1859928523.html
https://ria.ru/20230322/peschery-1859830611.html
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религия, украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Религия, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
УПЦ призвала защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами

Синод УПЦ призвал верующих защищать Киево-Печерскую лавру всеми законными методами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Синод канонической Украинской православной церкви (УПЦ) призвал верующих всеми средствами защищать Киево-Печерскую Лавру в рамках закона.
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" 10 марта обязал монахов канонической УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявлял, что монахи канонической УПЦ могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в раскольничью Православную церковь Украины (ПЦУ).
"Призываем всех крепиться в вере, усилить свои молитвы и всеми законными методами защищать нашу самую дорогую святыню — Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру. Пусть Господь, молитвами преподобных отцов Киево-Печерских, помогает всем нам в благородном деле непоколебимого стояния на камне веры, наполняя ее плодами праведности во славу и похвалу Божию", – говорится в обращении Синода УПЦ к верующим, опубликованном на сайте Церкви.
В обращении отмечается, что монахов "выгоняют из родного дома, прикрываясь надуманными, несуществующими аргументами".
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Источник: верные УПЦ монахи Киево-Печерской лавры будут "стоять до конца"
Вчера, 04:08
"Масштабное давление на верующих Украинской православной церкви растет, и сегодня мы обращаемся ко всем вам, возлюбленные во Христе братья и сестры, со словом живой любви и призывом к твердому и непоколебимому стоянию в вере, которая проповедует не раздор, а единение, не злобу, а примирение, не жестокость, а милосердие", - говорится в обращении.
В Киево-Печерской лавре проживают более 200 монахов и послушников, сотни будущих священников – студентов Киевской духовной академии и семинарии. Также в ней размещен центр управления канонической Украинской православной церкви и резиденция ее главы – митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Ранее источник РИА Новости сообщил, что некоторые монахи уже покинули монастырь, из лавры вывозят вещи, а библиотека частично роздана прихожанам.
Синод УПЦ опубликовал 20 марта обращение к Владимиру Зеленскому, в котором просит сделать все, чтобы монахи УПЦ могли и в дальнейшем служить в Киево-Печерской лавре. Архиереи во главе с предстоятелем УПЦ митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием отправились в резиденцию Зеленского, чтобы донести до него позицию верующих, но не были приняты.
Вид на Киев из Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
Доступ к пещерам Киево-Печерской лавры открыли после проверок
22 марта, 16:48
 
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