https://ria.ru/20230323/kredity-1860043853.html

Мишустин рассказал о бюджетных кредитах регионам

Мишустин рассказал о бюджетных кредитах регионам - РИА Новости, 23.03.2023

Мишустин рассказал о бюджетных кредитах регионам

Механизм бюджетных кредитов регионов взамен дорогих рыночных заимствований позволил им сэкономить свыше 65 миллиардов рублей на обслуживании государственного... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T13:13

2023-03-23T13:13

2023-03-23T13:13

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году

михаил мишустин

экономика

россия

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Механизм бюджетных кредитов регионов взамен дорогих рыночных заимствований позволил им сэкономить свыше 65 миллиардов рублей на обслуживании государственного долга, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Разработали механизм, который позволил существенно снизить и нагрузку на региональные финансы. По поручению главы государства заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования. На 720 миллиардов рублей. Это позволило им сэкономить свыше 65 миллиардов на обслуживании, соответственно, государственного долга", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Мишустин напомнил, что также российские субъекты получили возможность провести реструктуризацию платежей по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита. Кроме того, субъекты РФ были освобождены в прошлом году от погашения задолженности по таким займам. "За счет этих ресурсов регионы дополнительно смогут поддержать людей. Запустить новые проекты, направленные на укрепление собственных экономик", - отметил премьер. Он также подчеркнул, что задач на местах много, нужно создавать современную коммунальную инфраструктуру, обновлять жилищный фонд, системы тепло- и водоснабжения, развивать общественный транспорт. "Поэтому был разработан и предложен целый ряд финансовых инструментов, среди которых инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации на сумму свыше одного триллиона рублей, а также программа по модернизации коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния на 150 миллиардов", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20230323/regiony-1860042660.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, экономика, россия