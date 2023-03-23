https://ria.ru/20230323/kredity-1860043853.html
Мишустин рассказал о бюджетных кредитах регионам
Мишустин рассказал о бюджетных кредитах регионам - РИА Новости, 23.03.2023
Мишустин рассказал о бюджетных кредитах регионам
Механизм бюджетных кредитов регионов взамен дорогих рыночных заимствований позволил им сэкономить свыше 65 миллиардов рублей на обслуживании государственного... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T13:13
2023-03-23T13:13
2023-03-23T13:13
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году
михаил мишустин
экономика
россия
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Механизм бюджетных кредитов регионов взамен дорогих рыночных заимствований позволил им сэкономить свыше 65 миллиардов рублей на обслуживании государственного долга, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Разработали механизм, который позволил существенно снизить и нагрузку на региональные финансы. По поручению главы государства заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования. На 720 миллиардов рублей. Это позволило им сэкономить свыше 65 миллиардов на обслуживании, соответственно, государственного долга", - сказал он, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом правительства. Мишустин напомнил, что также российские субъекты получили возможность провести реструктуризацию платежей по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита. Кроме того, субъекты РФ были освобождены в прошлом году от погашения задолженности по таким займам. "За счет этих ресурсов регионы дополнительно смогут поддержать людей. Запустить новые проекты, направленные на укрепление собственных экономик", - отметил премьер. Он также подчеркнул, что задач на местах много, нужно создавать современную коммунальную инфраструктуру, обновлять жилищный фонд, системы тепло- и водоснабжения, развивать общественный транспорт. "Поэтому был разработан и предложен целый ряд финансовых инструментов, среди которых инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации на сумму свыше одного триллиона рублей, а также программа по модернизации коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния на 150 миллиардов", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20230323/regiony-1860042660.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
отчет михаила мишустина о работе правительства в 2022 году, михаил мишустин, экономика, россия
Отчет Михаила Мишустина о работе правительства в 2022 году, Михаил Мишустин, Экономика, Россия
Мишустин рассказал о бюджетных кредитах регионам
Мишустин: бюджетные кредиты регионам позволили им сэкономить свыше 65 миллиардов рублей
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Механизм бюджетных кредитов регионов взамен дорогих рыночных заимствований позволил им сэкономить свыше 65 миллиардов рублей на обслуживании государственного долга, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Разработали механизм, который позволил существенно снизить и нагрузку на региональные финансы. По поручению главы государства заменили бюджетными кредитами дорогие рыночные заимствования. На 720 миллиардов рублей. Это позволило им сэкономить свыше 65 миллиардов на обслуживании, соответственно, государственного долга", - сказал он, выступая в Госдуме
с ежегодным отчетом правительства.
Мишустин напомнил, что также российские субъекты получили возможность провести реструктуризацию платежей по бюджетным кредитам, которые брали на покрытие своего дефицита. Кроме того, субъекты РФ были освобождены в прошлом году от погашения задолженности по таким займам.
"За счет этих ресурсов регионы дополнительно смогут поддержать людей. Запустить новые проекты, направленные на укрепление собственных экономик", - отметил премьер.
Доходы регионов повысились в среднем на 13 процентов, заявил Мишустин
Он также подчеркнул, что задач на местах много, нужно создавать современную коммунальную инфраструктуру, обновлять жилищный фонд, системы тепло- и водоснабжения, развивать общественный транспорт.
"Поэтому был разработан и предложен целый ряд финансовых инструментов, среди которых инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации на сумму свыше одного триллиона рублей, а также программа по модернизации коммунальной инфраструктуры за счет Фонда национального благосостояния на 150 миллиардов", - сказал Мишустин.