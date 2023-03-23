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Красноярские добровольцы получат разовую выплату при отправке в зону СВО
Красноярские добровольцы получат разовую выплату при отправке в зону СВО - РИА Новости, 23.03.2023
Красноярские добровольцы получат разовую выплату при отправке в зону СВО
Власти Красноярского края приняли решение о единоразовой выплате в 300 тысяч рублей для жителей региона, добровольно заключивших контракт с Минобороны РФ на... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T06:49
2023-03-23T06:49
2023-03-23T06:49
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КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Власти Красноярского края приняли решение о единоразовой выплате в 300 тысяч рублей для жителей региона, добровольно заключивших контракт с Минобороны РФ на службу в зоне специальной военной операции (СВО), и в 100 тысяч рублей для сотрудников МВД, направленных туда в рамках службы, сообщает пресс-служба губернатора. По данным пресс-службы, единовременные суммы относятся к тем, кто находится или пребывал в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Списки для перечисления выплат будут направлены в министерство социальной политики края военным комиссариатом края и ГУ МВД по краю. Отмечается, что контракты должны быть заключены не менее чем на три месяца.
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красноярский край, россия, общество
Красноярский край, Россия, Общество
Красноярские добровольцы получат разовую выплату при отправке в зону СВО
Красноярские добровольцы при отправке в зону СВО получат выплату в 300 тысяч рублей
КРАСНОЯРСК, 23 мар - РИА Новости. Власти Красноярского края приняли решение о единоразовой выплате в 300 тысяч рублей для жителей региона, добровольно заключивших контракт с Минобороны РФ на службу в зоне специальной военной операции (СВО), и в 100 тысяч рублей для сотрудников МВД, направленных туда в рамках службы, сообщает пресс-служба губернатора.
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"Разовую выплату в 300 тысяч рублей теперь будут получать жители Красноярского края, поступившие в добровольческие формирования, заключившие контракт с министерством обороны РФ. По 100 тысяч рублей будут получать сотрудники МВД по краю, направленные в зону СВО в рамках своей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, единовременные суммы относятся к тем, кто находится или пребывал в зоне СВО с 24 февраля 2022 года. Списки для перечисления выплат будут направлены в министерство социальной политики края военным комиссариатом края и ГУ МВД по краю.
Отмечается, что контракты должны быть заключены не менее чем на три месяца.
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