https://ria.ru/20230323/krasnov-1860001209.html

Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде о попытках Запада очернить Россию

Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде о попытках Запада очернить Россию - РИА Новости, 23.03.2023

Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде о попытках Запада очернить Россию

Запад продолжает попытки "выставить Россию агрессором, исказить реальное положение дел", в том числе с использованием универсальных международных институтов,... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T11:58

2023-03-23T11:58

2023-03-23T12:00

таиланд

игорь краснов

в мире

россия

сша

запад

украина

донбасс

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БАНГКОК, 23 мар - РИА Новости. Запад продолжает попытки "выставить Россию агрессором, исказить реальное положение дел", в том числе с использованием универсальных международных институтов, заявил в ходе визита в Таиланд в четверг генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как отметил Краснов, в прошлом году исполнилось 125 лет с даты визита короля Сиама Рамы Пятого в Санкт-Петербург, когда были установлены двусторонние дипломатические отношения. Он рассказал, что одной из причин специальной военной операции на Украине стала невозможность мириться с многочисленными преступлениями киевских властей против мирного населения Донбасса. "Обстрелы жилых кварталов, школ, больниц, детских садов со стороны украинских вооруженных сил и националистических формирований не прекращаются уже девять лет. При полном попустительстве, а вернее, при поддержке стран Запада. Сегодня продолжаются попытки исказить реальное положение дел, выставить Россию агрессором, в том числе с использованием универсальных международных институтов. В связи с чем хотел бы отметить выдержанный и конструктивный подход таиландской стороны к складывающейся ситуации", - заявил Краснов.

https://ria.ru/20230323/ukraina-1859956390.html

таиланд

россия

сша

украина

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таиланд, игорь краснов, в мире, россия, сша, запад, украина, донбасс