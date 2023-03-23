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Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде о попытках Запада очернить Россию - РИА Новости, 23.03.2023
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11:58 23.03.2023 (обновлено: 12:00 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/krasnov-1860001209.html
Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде о попытках Запада очернить Россию
Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде о попытках Запада очернить Россию - РИА Новости, 23.03.2023
Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде о попытках Запада очернить Россию
Запад продолжает попытки "выставить Россию агрессором, исказить реальное положение дел", в том числе с использованием универсальных международных институтов,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T11:58
2023-03-23T12:00
таиланд
игорь краснов
в мире
россия
сша
запад
украина
донбасс
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БАНГКОК, 23 мар - РИА Новости. Запад продолжает попытки "выставить Россию агрессором, исказить реальное положение дел", в том числе с использованием универсальных международных институтов, заявил в ходе визита в Таиланд в четверг генпрокурор РФ Игорь Краснов. Как отметил Краснов, в прошлом году исполнилось 125 лет с даты визита короля Сиама Рамы Пятого в Санкт-Петербург, когда были установлены двусторонние дипломатические отношения. Он рассказал, что одной из причин специальной военной операции на Украине стала невозможность мириться с многочисленными преступлениями киевских властей против мирного населения Донбасса. "Обстрелы жилых кварталов, школ, больниц, детских садов со стороны украинских вооруженных сил и националистических формирований не прекращаются уже девять лет. При полном попустительстве, а вернее, при поддержке стран Запада. Сегодня продолжаются попытки исказить реальное положение дел, выставить Россию агрессором, в том числе с использованием универсальных международных институтов. В связи с чем хотел бы отметить выдержанный и конструктивный подход таиландской стороны к складывающейся ситуации", - заявил Краснов.
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таиланд, игорь краснов, в мире, россия, сша, запад, украина, донбасс
Таиланд, Игорь Краснов, В мире, Россия, США, Запад, Украина, Донбасс
Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде о попытках Запада очернить Россию

Генпрокурор Краснов рассказал в Таиланде, как Запад пытается выставить Россию агрессором

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИгорь Краснов
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игорь Краснов. Архивное фото
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БАНГКОК, 23 мар - РИА Новости. Запад продолжает попытки "выставить Россию агрессором, исказить реальное положение дел", в том числе с использованием универсальных международных институтов, заявил в ходе визита в Таиланд в четверг генпрокурор РФ Игорь Краснов.
Как отметил Краснов, в прошлом году исполнилось 125 лет с даты визита короля Сиама Рамы Пятого в Санкт-Петербург, когда были установлены двусторонние дипломатические отношения.
«
"И на мой взгляд, очень важно, что Таиланд как в то время, так и сейчас, придерживается независимой политики, несмотря на оказываемое отдельными государствами внешнее давление. Такую же позицию разделяет и наша страна", - сказал Краснов в Бангкоке на встрече с председателем Сената Таиланда Понпетом Вичитчончаем.
Он рассказал, что одной из причин специальной военной операции на Украине стала невозможность мириться с многочисленными преступлениями киевских властей против мирного населения Донбасса.
"Обстрелы жилых кварталов, школ, больниц, детских садов со стороны украинских вооруженных сил и националистических формирований не прекращаются уже девять лет. При полном попустительстве, а вернее, при поддержке стран Запада. Сегодня продолжаются попытки исказить реальное положение дел, выставить Россию агрессором, в том числе с использованием универсальных международных институтов. В связи с чем хотел бы отметить выдержанный и конструктивный подход таиландской стороны к складывающейся ситуации", - заявил Краснов.
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