https://ria.ru/20230323/krasnopol-1859969377.html
Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь"
Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 23.03.2023
Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь"
Российский управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:22
2023-03-23T10:22
2023-03-23T10:22
безопасность
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас же война высокоточного оружия, не только ракет, которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых. Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. По его словам, у России есть целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня.
https://ria.ru/20230323/medvedev-1859967560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь"
Медведев: управляемый снаряд "Краснополь" очень эффективно поражает близко стоящие цели
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сейчас же война высокоточного оружия, не только ракет, которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых. Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости.
По его словам, у России
есть целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня.
Российский ВПК раскочегарился, заявил Медведев