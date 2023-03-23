https://ria.ru/20230323/krasnopol-1859969377.html

Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь"

Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь" - РИА Новости, 23.03.2023

Медведев рассказал об эффективности управляемого снаряда "Краснополь"

Российский управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:22

2023-03-23T10:22

2023-03-23T10:22

безопасность

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151628/59/1516285998_96:0:706:343_1920x0_80_0_0_7955922cfe2183aa5eb402193640bb14.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Сейчас же война высокоточного оружия, не только ракет, которые летят далеко и точно, но и снарядов тех же самых. Допустим, еще совсем недавно нам казалось, что это вопрос, отчасти даже изживший себя, а сейчас - нет. Управляемый снаряд "Краснополь" показывает очень высокую эффективность поражения близко стоящих целей", - сказал Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе РИА Новости. По его словам, у России есть целый ряд других разработок, включая новейшие разработки в сфере реактивных систем залпового огня.

https://ria.ru/20230323/medvedev-1859967560.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий медведев