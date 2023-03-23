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Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой - РИА Новости, 23.03.2023
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Наука
 
15:14 23.03.2023 (обновлено: 16:12 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/kosmonavt-1860096217.html
Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой
Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой - РИА Новости, 23.03.2023
Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой
Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с МКС, рассказала, что ей больше всего понравилось выполнять в космосе... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:14
2023-03-23T16:12
наука
космос - риа наука
земля
москва
анна кикина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с МКС, рассказала, что ей больше всего понравилось выполнять в космосе ультразвуковые исследования брюшной полости своих коллег."Мой самый любимый эксперимент, мне интересно было выполнять всю научную программу, но, наверное, наиболее необычным для меня было делать ультразвуковое исследование с помощью специального прибора", — сказала она на пресс-конференции в Москве. Кикина уточнила, что с помощью датчика ультразвукового исследования они просматривали брюшные полости друг друга и делали снимки.Космонавт также рассказала, что прибор УЗИ для космоса практически не отличается от тех, которыми пользуются на Земле. Тем не менее он сделан более портативным, чтобы его можно было доставить на станцию. Снимки органов космонавты отправляли на Землю, чтобы специалисты с их помощью изучили, как космический полет влияет на пищеварительную систему. Кикина при этом уточнила, что не стоит считать биомедицинские опыты в космосе экспериментами над людьми. По ее словам, это скорее исследования "о человеке и с его участием". Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
https://ria.ru/20230322/kikina-1859726975.html
https://ria.ru/20230312/dragon-1857290919.html
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космос - риа наука, земля, москва, анна кикина
Наука, Космос - РИА Наука, Земля, Москва, Анна Кикина
Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой

Космонавт Кикина заявила, что ей понравилось делать УЗИ брюшной полости коллегам

© Фото : РоскосмосАнна Кикина
Анна Кикина - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Роскосмос
Анна Кикина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с МКС, рассказала, что ей больше всего понравилось выполнять в космосе ультразвуковые исследования брюшной полости своих коллег.
"Мой самый любимый эксперимент, мне интересно было выполнять всю научную программу, но, наверное, наиболее необычным для меня было делать ультразвуковое исследование с помощью специального прибора", — сказала она на пресс-конференции в Москве.
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22 марта, 13:08
Кикина уточнила, что с помощью датчика ультразвукового исследования они просматривали брюшные полости друг друга и делали снимки.
«

"Для меня это было очень необычно, но для меня это было отчасти с таким игровым моментом, как рыбалка и охота, найти орган, раскрыть его, в правильном разрезе преподнести", — добавила она.

Космонавт также рассказала, что прибор УЗИ для космоса практически не отличается от тех, которыми пользуются на Земле. Тем не менее он сделан более портативным, чтобы его можно было доставить на станцию.
Снимки органов космонавты отправляли на Землю, чтобы специалисты с их помощью изучили, как космический полет влияет на пищеварительную систему. Кикина при этом уточнила, что не стоит считать биомедицинские опыты в космосе экспериментами над людьми. По ее словам, это скорее исследования "о человеке и с его участием".
Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.
Космонавт Роскосмос Анна Кикина после посадки спускаемой капсулы в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 12.03.2023
Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС
12 марта, 05:13
 
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