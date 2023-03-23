https://ria.ru/20230323/kosmonavt-1860096217.html

Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой

Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой - РИА Новости, 23.03.2023

Космонавт Кикина сравнила УЗИ брюшной полости с охотой и рыбалкой

Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с МКС, рассказала, что ей больше всего понравилось выполнять в космосе... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T15:14

2023-03-23T15:14

2023-03-23T16:12

наука

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анна кикина

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина, недавно вернувшаяся с МКС, рассказала, что ей больше всего понравилось выполнять в космосе ультразвуковые исследования брюшной полости своих коллег."Мой самый любимый эксперимент, мне интересно было выполнять всю научную программу, но, наверное, наиболее необычным для меня было делать ультразвуковое исследование с помощью специального прибора", — сказала она на пресс-конференции в Москве. Кикина уточнила, что с помощью датчика ультразвукового исследования они просматривали брюшные полости друг друга и делали снимки.Космонавт также рассказала, что прибор УЗИ для космоса практически не отличается от тех, которыми пользуются на Земле. Тем не менее он сделан более портативным, чтобы его можно было доставить на станцию. Снимки органов космонавты отправляли на Землю, чтобы специалисты с их помощью изучили, как космический полет влияет на пищеварительную систему. Кикина при этом уточнила, что не стоит считать биомедицинские опыты в космосе экспериментами над людьми. По ее словам, это скорее исследования "о человеке и с его участием". Анна Кикина, единственная женщина в российском отряде космонавтов, совершила свой первый полет на Международную космическую станцию с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян пробыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon.

https://ria.ru/20230322/kikina-1859726975.html

https://ria.ru/20230312/dragon-1857290919.html

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Дарья Буймова

космос - риа наука, земля, москва, анна кикина