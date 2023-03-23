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Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными - РИА Новости, 23.03.2023
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12:20 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kontrol-1860010022.html
Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными
Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными - РИА Новости, 23.03.2023
Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными
Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:20
2023-03-23T12:20
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москва
петр бирюков
весна
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии пропуска весеннего паводка в столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Проводим проверку состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в ходе мероприятий особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений. "Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о старте пропуска паводка", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Отмечается, что к таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в Поселке фабрики имени 1-го Мая в ТиНАО.
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москва, петр бирюков, весна
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Весна

Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМужчина на набережной в Москве
Мужчина на набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мужчина на набережной в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии пропуска весеннего паводка в столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Проводим проверку состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - сказал Бирюков.
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Заммэра рассказал, что в ходе мероприятий особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений.
"Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о старте пропуска паводка", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады.
Отмечается, что к таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в Поселке фабрики имени 1-го Мая в ТиНАО.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковВесна
 
 
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