https://ria.ru/20230323/kontrol-1860010022.html

Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными

Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными - РИА Новости, 23.03.2023

Специалисты Москвы усилили контроль за причалами и набережными

Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка, сообщил журналистам заммэра столицы... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T12:20

2023-03-23T12:20

2023-03-23T12:20

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москва

петр бирюков

весна

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства усилили контроль за тоннелями, причалами и набережными перед пропуском паводка, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В преддверии пропуска весеннего паводка в столице реализуется комплекс превентивных мер для недопущения подтопления инженерных сооружений. Проводим проверку состояния насосов в транспортных тоннелях и подземных пешеходных переходах, приводим в порядок после зимы смотровые и сточные колодцы водосточной сети, ведем очистку зумпфов от ила, грязи и песка", - сказал Бирюков. Заммэра рассказал, что в ходе мероприятий особое внимание уделяется причалам, набережным и подземным пешеходным тоннелям, находящимся в зоне возможных подтоплений. "Ведется круглосуточный мониторинг этих объектов, контролируются показания специальных мерных реек для определения уровня воды, которые закреплены на мостах и набережных. Профильные службы в соответствии с утвержденным регламентом постоянно обмениваются оперативной информацией о старте пропуска паводка", - уточнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в местах возможных подтоплений дежурят специальные бригады. Отмечается, что к таким объектам относятся Филевская набережная в районе причала "Фили", Краснопресненская набережная рядом с причалом "Международная выставка" и подземным пешеходным тоннелем "Выставочный", Москворецкая набережная у причала "Зарядье" и одноименного подземного пешеходного тоннеля, мост № 22 через реку Десна в Поселке фабрики имени 1-го Мая в ТиНАО.

https://radiosputnik.ria.ru/20230322/moskva-1859823100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, весна