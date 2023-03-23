https://ria.ru/20230323/klimat-1859974248.html
Ученые Якутии ищут практические решения проблем климатических изменений
Ученые Якутии ищут практические решения проблем климатических изменений - РИА Новости, 23.03.2023
Ученые Якутии ищут практические решения проблем климатических изменений
Молодые ученые Якутии выступают за создание Ассоциации геокриологов России с целью объединения усилий по изучению и сохранению многолетней мерзлоты и эффективно РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:41
2023-03-23T10:41
2023-03-23T10:41
изменение климата: эволюция вечной мерзлоты
россия
якутск
арктический совет
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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Молодые ученые Якутии выступают за создание Ассоциации геокриологов России с целью объединения усилий по изучению и сохранению многолетней мерзлоты и эффективно применять результаты научных исследований на практике в условиях изменения климата.Задача участников проходящей в Якутске международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, - не только привлечь внимание к актуальной теме и поделиться своими научными изысканиями, но и найти практические решения для предотвращения негативных последствий глобального потепления и таяния мерзлоты. Их целый список: от природных катаклизмов в виде наводнений и обвалов – до разрушения дорог, жилых зданий и сооружений, построенных на мерзлом грунте. Для Якутии все это имеет первостепенное значение.В рамках круглого стола "Актуальные проблемы криосферы: взгляд молодых ученых" участники конференции в качестве действенной меры по решению проблем таяния мерзлоты предложили создать Ассоциацию геокриологов России."Климатическая повестка в течение еще 30-40 лет будет передовой. Увы, реакция на изменение климата пошла только в последнее десятилетие, когда стали думать, как адаптироваться к новым реалиям и предотвращать негативные последствия изменений. К этому надо быть готовыми во всех сферах, начиная с изменений в законодательстве и введения новых норм в строительстве до образовательных стандартов", - считает ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН Иван Христофоров.Цель создания Ассоциации геокриологов – координация и консолидация сообщества мерзлотоведов России для содействия в выработке практических решений. По мнению инициативной группы, в ассоциации должны быть представлены не только научные коллективы, занимающиеся вопросами мерзлотоведения, но и образовательные учреждения, строительные компании, производственные предприятия и хозяйствующие субъекты."Чем будет заниматься ассоциация? Основное – это мониторинг криолитозоны. Специалистами уже определено, что ущерб от таяния вечной мерзлоты составит к 2050 году 5-7 триллионов рублей. Это колоссальная сумма. И наша задача – минимизировать потери. Главный вопрос здесь кадровый, а потому нам так важен блок "образование". Для этих целей уже решено создать на базе Северо-Восточного федерального университета кафедру мерзлотоведения и межфакультетские курсы. Не только геологи, но и те же строители должны проходить базовые курсы по мерзлотоведению", - подчеркнул Христофоров.Он добавил, что ассоциация также может проводить курсы повышения квалификации на базе МГУ и СВФУ по таким темам, как проектирование зданий и сооружений на мерзлых грунтах – "не только для научных специалистов, но и для прикладников".По словам ученого, наряду с научным и образовательным блоками, не менее значим в структуре предлагаемой ассоциации инженерный блок."Речь идет о разработке документов, территориальных СНИПов (строительных норм и правил) во взаимодействии с проектировщиками с целью эффективного применения результатов научных исследований на практике, в диалоге со строительными организациями и надзорными органами. Для нас также важен международный блок (мы хотим привлечь к сотрудничеству наших зарубежных коллег для усиления коллаборации) и грантовый – ассоциация будет привлекать профильные компании для решения ряда задач", - пояснил ученый.Идея создания Ассоциации геокриологов России уже одобрена правительством республики. В рамках конференции в Якутске намечено утвердить первый ее устав, далее подать учредительные документы в министерство юстиции РФ и до 1 июля детально проработать концепцию деятельности организации.Директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк, поддерживающий создание ассоциации, между тем предложил коллегам изменить ее название."По моему мнению, это должна быть ассоциация не геокриологов, а криологов России. Это позволит нам привлечь в нее и климатологов, потому что предметные исследования – это криология земли. Надо смотреть шире и привлекать специалистов, чье участие крайне важно для большего понимания того, что происходит с нашей мерзлотой, нашей землей и вообще с планетой", - заметил Железняк.Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты проходит в Якутске в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, якутск, арктический совет
Изменение климата: эволюция вечной мерзлоты, Россия, Якутск, Арктический совет
ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Молодые ученые Якутии выступают за создание Ассоциации геокриологов России с целью объединения усилий по изучению и сохранению многолетней мерзлоты и эффективно применять результаты научных исследований на практике в условиях изменения климата.
Задача участников проходящей в Якутске
международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, - не только привлечь внимание к актуальной теме и поделиться своими научными изысканиями, но и найти практические решения для предотвращения негативных последствий глобального потепления и таяния мерзлоты. Их целый список: от природных катаклизмов в виде наводнений и обвалов – до разрушения дорог, жилых зданий и сооружений, построенных на мерзлом грунте. Для Якутии все это имеет первостепенное значение.
Снизить потери от таяния мерзлоты позволит система мониторинга
В рамках круглого стола "Актуальные проблемы криосферы: взгляд молодых ученых" участники конференции в качестве действенной меры по решению проблем таяния мерзлоты предложили создать Ассоциацию геокриологов России.
"Климатическая повестка в течение еще 30-40 лет будет передовой. Увы, реакция на изменение климата пошла только в последнее десятилетие, когда стали думать, как адаптироваться к новым реалиям и предотвращать негативные последствия изменений. К этому надо быть готовыми во всех сферах, начиная с изменений в законодательстве и введения новых норм в строительстве до образовательных стандартов", - считает ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН
Иван Христофоров.
Цель создания Ассоциации геокриологов – координация и консолидация сообщества мерзлотоведов России для содействия в выработке практических решений. По мнению инициативной группы, в ассоциации должны быть представлены не только научные коллективы, занимающиеся вопросами мерзлотоведения, но и образовательные учреждения, строительные компании, производственные предприятия и хозяйствующие субъекты.
"Чем будет заниматься ассоциация? Основное – это мониторинг криолитозоны. Специалистами уже определено, что ущерб от таяния вечной мерзлоты составит к 2050 году 5-7 триллионов рублей. Это колоссальная сумма. И наша задача – минимизировать потери. Главный вопрос здесь кадровый, а потому нам так важен блок "образование". Для этих целей уже решено создать на базе Северо-Восточного федерального университета
кафедру мерзлотоведения и межфакультетские курсы. Не только геологи, но и те же строители должны проходить базовые курсы по мерзлотоведению", - подчеркнул Христофоров.
Он добавил, что ассоциация также может проводить курсы повышения квалификации на базе МГУ и СВФУ по таким темам, как проектирование зданий и сооружений на мерзлых грунтах – "не только для научных специалистов, но и для прикладников".
По словам ученого, наряду с научным и образовательным блоками, не менее значим в структуре предлагаемой ассоциации инженерный блок.
"Речь идет о разработке документов, территориальных СНИПов (строительных норм и правил) во взаимодействии с проектировщиками с целью эффективного применения результатов научных исследований на практике, в диалоге со строительными организациями и надзорными органами. Для нас также важен международный блок (мы хотим привлечь к сотрудничеству наших зарубежных коллег для усиления коллаборации) и грантовый – ассоциация будет привлекать профильные компании для решения ряда задач", - пояснил ученый.
Карбоновый полигон для изучения выбросов метана хотят создать в Якутии
Идея создания Ассоциации геокриологов России уже одобрена правительством республики. В рамках конференции в Якутске намечено утвердить первый ее устав, далее подать учредительные документы в министерство юстиции РФ и до 1 июля детально проработать концепцию деятельности организации.
Директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк, поддерживающий создание ассоциации, между тем предложил коллегам изменить ее название.
"По моему мнению, это должна быть ассоциация не геокриологов, а криологов России. Это позволит нам привлечь в нее и климатологов, потому что предметные исследования – это криология земли. Надо смотреть шире и привлекать специалистов, чье участие крайне важно для большего понимания того, что происходит с нашей мерзлотой, нашей землей и вообще с планетой", - заметил Железняк.
Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты проходит в Якутске в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете
в 2021-2023 годах.