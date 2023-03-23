https://ria.ru/20230323/klimat-1859974248.html

Ученые Якутии ищут практические решения проблем климатических изменений

Ученые Якутии ищут практические решения проблем климатических изменений - РИА Новости, 23.03.2023

Ученые Якутии ищут практические решения проблем климатических изменений

Молодые ученые Якутии выступают за создание Ассоциации геокриологов России с целью объединения усилий по изучению и сохранению многолетней мерзлоты и эффективно РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:41

2023-03-23T10:41

2023-03-23T10:41

изменение климата: эволюция вечной мерзлоты

россия

якутск

арктический совет

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ЯКУТСК, 23 мар – РИА Новости. Молодые ученые Якутии выступают за создание Ассоциации геокриологов России с целью объединения усилий по изучению и сохранению многолетней мерзлоты и эффективно применять результаты научных исследований на практике в условиях изменения климата.Задача участников проходящей в Якутске международной научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, - не только привлечь внимание к актуальной теме и поделиться своими научными изысканиями, но и найти практические решения для предотвращения негативных последствий глобального потепления и таяния мерзлоты. Их целый список: от природных катаклизмов в виде наводнений и обвалов – до разрушения дорог, жилых зданий и сооружений, построенных на мерзлом грунте. Для Якутии все это имеет первостепенное значение.В рамках круглого стола "Актуальные проблемы криосферы: взгляд молодых ученых" участники конференции в качестве действенной меры по решению проблем таяния мерзлоты предложили создать Ассоциацию геокриологов России."Климатическая повестка в течение еще 30-40 лет будет передовой. Увы, реакция на изменение климата пошла только в последнее десятилетие, когда стали думать, как адаптироваться к новым реалиям и предотвращать негативные последствия изменений. К этому надо быть готовыми во всех сферах, начиная с изменений в законодательстве и введения новых норм в строительстве до образовательных стандартов", - считает ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения имени Мельникова СО РАН Иван Христофоров.Цель создания Ассоциации геокриологов – координация и консолидация сообщества мерзлотоведов России для содействия в выработке практических решений. По мнению инициативной группы, в ассоциации должны быть представлены не только научные коллективы, занимающиеся вопросами мерзлотоведения, но и образовательные учреждения, строительные компании, производственные предприятия и хозяйствующие субъекты."Чем будет заниматься ассоциация? Основное – это мониторинг криолитозоны. Специалистами уже определено, что ущерб от таяния вечной мерзлоты составит к 2050 году 5-7 триллионов рублей. Это колоссальная сумма. И наша задача – минимизировать потери. Главный вопрос здесь кадровый, а потому нам так важен блок "образование". Для этих целей уже решено создать на базе Северо-Восточного федерального университета кафедру мерзлотоведения и межфакультетские курсы. Не только геологи, но и те же строители должны проходить базовые курсы по мерзлотоведению", - подчеркнул Христофоров.Он добавил, что ассоциация также может проводить курсы повышения квалификации на базе МГУ и СВФУ по таким темам, как проектирование зданий и сооружений на мерзлых грунтах – "не только для научных специалистов, но и для прикладников".По словам ученого, наряду с научным и образовательным блоками, не менее значим в структуре предлагаемой ассоциации инженерный блок."Речь идет о разработке документов, территориальных СНИПов (строительных норм и правил) во взаимодействии с проектировщиками с целью эффективного применения результатов научных исследований на практике, в диалоге со строительными организациями и надзорными органами. Для нас также важен международный блок (мы хотим привлечь к сотрудничеству наших зарубежных коллег для усиления коллаборации) и грантовый – ассоциация будет привлекать профильные компании для решения ряда задач", - пояснил ученый.Идея создания Ассоциации геокриологов России уже одобрена правительством республики. В рамках конференции в Якутске намечено утвердить первый ее устав, далее подать учредительные документы в министерство юстиции РФ и до 1 июля детально проработать концепцию деятельности организации.Директор Института мерзлотоведения СО РАН Михаил Железняк, поддерживающий создание ассоциации, между тем предложил коллегам изменить ее название."По моему мнению, это должна быть ассоциация не геокриологов, а криологов России. Это позволит нам привлечь в нее и климатологов, потому что предметные исследования – это криология земли. Надо смотреть шире и привлекать специалистов, чье участие крайне важно для большего понимания того, что происходит с нашей мерзлотой, нашей землей и вообще с планетой", - заметил Железняк.Международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты проходит в Якутске в соответствии с планом председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах.

https://ria.ru/20230322/monitoring-1859854814.html

https://ria.ru/20230322/poligon-1859854175.html

россия

якутск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, якутск, арктический совет