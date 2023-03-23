https://ria.ru/20230323/kitay-1860006749.html
В АТОР назвали примерную дату начала безвизовых поездок между Россией и КНР
В АТОР назвали примерную дату начала безвизовых поездок между Россией и КНР - РИА Новости, 23.03.2023
В АТОР назвали примерную дату начала безвизовых поездок между Россией и КНР
Безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T15:13
2023-03-23T15:13
2023-03-23T15:13
туризм
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туризм
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артур мурадян
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян. "Мы ожидаем, что до конца мая безвиз начнет работать. Это прогноз, но не факт, – сказал Мурадян. – Плюс Россия заинтересована в том, чтобы китайские туристы поехали к нам. Мы ждали новости на этой неделе, ввиду приезда главы КНР в РФ, но не случилось, поскольку внутренние вопросы не все еще решены". При этом глава совета директоров компании China Travel Сергей Назаров сообщил РИА Новости, что туристические компании со стороны КНР ожидают начала сезона российско-китайского туризма в июне. "Мы не можем предсказать, эти вопросы лежат вне нашей компетенции. При этом наши партнеры в КНР ожидают, что старт сезона российско-китайского туризма будет в июне, так как в это время до пандемии всегда начинался высокий сезон. Этому также способствует увеличение количества рейсов между странами. Мы работаем в условиях сегодняшнего дня, и пока прогнозы, даже по туристическим визам, не очень утешительные", – пояснил он. В свою очередь в туроператоре "Интурист" агентству сообщили, что уже принимают группы туристов из Китая. "У нас группы уже заезжают, но с визами. В случае введения безвиза их станет больше", – уточнили в пресс-службе компании. Во вторник заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил журналистам, что российские туроператоры уже начали прием китайских туристов по визам, для возобновления групповых безвизовых поездок между странами ведомство ожидает актуализированный список китайских туристических компаний.
https://ria.ru/20230321/kitay-1859589907.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, китай, россия, артур мурадян, ассоциация туроператоров россии (атор), интурист, визы
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Россия, Артур Мурадян, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Интурист, Визы
В АТОР назвали примерную дату начала безвизовых поездок между Россией и КНР
АТОР ожидает, что до конца мая между Россией и КНР заработает безвизовый режим для групп
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем могут начаться до конца мая, сообщил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
"Мы ожидаем, что до конца мая безвиз начнет работать. Это прогноз, но не факт, – сказал Мурадян. – Плюс Россия заинтересована в том, чтобы китайские туристы поехали к нам. Мы ждали новости на этой неделе, ввиду приезда главы КНР в РФ, но не случилось, поскольку внутренние вопросы не все еще решены".
При этом глава совета директоров компании China Travel Сергей Назаров
сообщил РИА Новости, что туристические компании со стороны КНР
ожидают начала сезона российско-китайского туризма в июне.
"Мы не можем предсказать, эти вопросы лежат вне нашей компетенции. При этом наши партнеры в КНР ожидают, что старт сезона российско-китайского туризма будет в июне, так как в это время до пандемии всегда начинался высокий сезон. Этому также способствует увеличение количества рейсов между странами. Мы работаем в условиях сегодняшнего дня, и пока прогнозы, даже по туристическим визам, не очень утешительные", – пояснил он.
В свою очередь в туроператоре "Интурист
" агентству сообщили, что уже принимают группы туристов из Китая. "У нас группы уже заезжают, но с визами. В случае введения безвиза их станет больше", – уточнили в пресс-службе компании.
Во вторник заместитель министра экономического развития РФ
Дмитрий Вахруков сообщил журналистам, что российские туроператоры уже начали прием китайских туристов по визам, для возобновления групповых безвизовых поездок между странами ведомство ожидает актуализированный список китайских туристических компаний.
Вахруков рассказал, когда восстановится взаимный турпоток с Китаем