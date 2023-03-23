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В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша - РИА Новости, 23.03.2023
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06:52 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/kitay-1859933821.html
В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша - РИА Новости, 23.03.2023
В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша
Американский ракетный эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море,... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T06:52
2023-03-23T06:52
ноак
постоянная палата третейского суда
южно-китайское море
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли. Он отметил, что группировка ВМС НОАК Южной зоны боевого командования сопроводила американский корабль и сделала ему предупреждение о необходимости покинуть соответствующий район. Тянь Цзюньли подчеркнул, что войска Южной зоны боевого командования НОАК и впредь будут поддерживать высокий уровень боевой готовности и принимать все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море. Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право. Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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ноак, постоянная палата третейского суда, южно-китайское море, китай, сша, в мире
НОАК, Постоянная палата третейского суда, Южно-Китайское море, Китай, США, В мире
В Китае обвинили США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

Военные КНР обвинили эсминец США в незаконном вторжении в акваторию островов Сиша

© Фото : U.S. Navy Ракетный эсминец ВМС США USS Milius
Ракетный эсминец ВМС США USS Milius - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : U.S. Navy
Ракетный эсминец ВМС США USS Milius . Архивное фото
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ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Американский ракетный эсминец USS Milius без разрешения китайской стороны вошел в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, заявил в четверг официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.
«
"Ракетный эсминец США USS Milius 23 марта незаконно вошел в территориальные воды китайского архипелага Сиша (Парасельские острова) без разрешения китайского правительства, тем самым подорвав мир и стабильность в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении Тянь Цзюньли.
Он отметил, что группировка ВМС НОАК Южной зоны боевого командования сопроводила американский корабль и сделала ему предупреждение о необходимости покинуть соответствующий район.
Тянь Цзюньли подчеркнул, что войска Южной зоны боевого командования НОАК и впредь будут поддерживать высокий уровень боевой готовности и принимать все необходимые меры для решительной защиты государственного суверенитета и безопасности, а также мира и стабильности в Южно-Китайском море.
Пекин на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет, прежде всего, об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Спратли, одним из которых является остров Паг-аса (Титу), и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.
Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода здесь военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявлял, что США будут "плавать и летать" везде, где это разрешает международное право.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Тогда Пекин ответил, что не считает действительным решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, не признает и не принимает его.
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Вчера, 12:35
 
НОАКПостоянная палата третейского судаЮжно-Китайское мореКитайСШАВ мире
 
 
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