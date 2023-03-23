https://ria.ru/20230323/kirgiz-1859973341.html
Подростка из Киргизии зарезали в Подмосковье
Подростка из Киргизии зарезали в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2023
Подростка из Киргизии зарезали в Подмосковье
В подмосковном Красногорске при конфликте трех молодых людей зарезали 17-летнего подростка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T10:38
2023-03-23T10:38
2023-03-23T11:31
происшествия
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красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
ольга врадий
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В подмосковном Красногорске при конфликте трех молодых людей зарезали 17-летнего подростка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все участники конфликта — уроженцы Киргизии.По официальным данным, обвиняемому, 20-летнему выходцу из "одного из соседних государств", предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство еще одного человека. Прокуратура области в телеграм-канале отметила, что его задержали. Врадий уточнила, что все участники инцидента живут в Москве. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и изъяли нож со следами крови. Назначены экспертизы, обвиняемого и свидетелей допросили. Кроме того, ведомство проверит законность нахождения иностранцев на территории России.
https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1859931309.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ), Ольга Врадий
Подростка из Киргизии зарезали в Подмосковье
В подмосковном Красногорске в поножовщине погиб семнадцатилетний подросток из Киргизии
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В подмосковном Красногорске при конфликте трех молодых людей зарезали 17-летнего подростка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
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"В ходе конфликта обвиняемый нанес складным ножом ранения двум соотечественникам. Семнадцатилетний потерпевший скончался на месте, его 18-летний знакомый госпитализирован в больницу", — сказала она.
По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все участники конфликта — уроженцы Киргизии.
По официальным данным, обвиняемому, 20-летнему выходцу из "одного из соседних государств", предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство еще одного человека. Прокуратура области в телеграм-канале отметила, что его задержали.
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Врадий уточнила, что все участники инцидента живут в Москве
. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и изъяли нож со следами крови. Назначены экспертизы, обвиняемого и свидетелей допросили.
«
"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения", — добавила она.
Кроме того, ведомство проверит законность нахождения иностранцев на территории России.
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