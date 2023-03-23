https://ria.ru/20230323/kirgiz-1859973341.html

Подростка из Киргизии зарезали в Подмосковье

Подростка из Киргизии зарезали в Подмосковье - РИА Новости, 23.03.2023

Подростка из Киргизии зарезали в Подмосковье

В подмосковном Красногорске при конфликте трех молодых людей зарезали 17-летнего подростка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T10:38

2023-03-23T10:38

2023-03-23T11:31

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

ольга врадий

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. В подмосковном Красногорске при конфликте трех молодых людей зарезали 17-летнего подростка, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий. По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах, все участники конфликта — уроженцы Киргизии.По официальным данным, обвиняемому, 20-летнему выходцу из "одного из соседних государств", предъявили обвинение в убийстве несовершеннолетнего и покушении на убийство еще одного человека. Прокуратура области в телеграм-канале отметила, что его задержали. Врадий уточнила, что все участники инцидента живут в Москве. Следователи и криминалисты осмотрели место преступления и изъяли нож со следами крови. Назначены экспертизы, обвиняемого и свидетелей допросили. Кроме того, ведомство проверит законность нахождения иностранцев на территории России.

https://ria.ru/20230323/ubiystvo-1859931309.html

https://ria.ru/20230225/ubiystvo-1854254608.html

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), ольга врадий