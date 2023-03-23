https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html

Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами

Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами - РИА Новости, 23.03.2023

Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами

В Сети выходит сериал "Балканский ветер" — боевик про белградского криминального авторитета Петара Мараша. Спродюсировал проект и сыграл главную роль Милош... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:00

2023-03-23T08:05

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белград (город)

милош бикович

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети выходит сериал "Балканский ветер" — боевик про белградского криминального авторитета Петара Мараша. Спродюсировал проект и сыграл главную роль Милош Бикович. В интервью РИА Новости он рассказал, как работал с голливудскими звездами, каково быть "культурным мостиком" между Сербией и Россией, чувствует ли он себя здесь своим, а также о съемках в "Вызове" и участии в новом "Холопе".— Чем вас заинтересовал "Балканский ветер"? Почему вы захотели снова играть Петара?— Сама история, рассказанная уже в нескольких проектах "Южного ветра", меня очень вдохновляет. "Балканский ветер" — часть целого, но в то же время самостоятельный сериал. Думаю, любой актер в нем получил качественный материал, "мясо", с которым можно поиграть.Очень многие артисты, знакомые мне по другим работам в кино, здесь предстанут в новых амплуа. — Как изменился ваш герой? Какие новые черты характера вам было интересно играть?— Петар Мараш был хорошим пацаном, который в определенный момент одной ногой оказался в мире криминала. Там адская логика, если хочешь спасти себя, надо закапываться все глубже. К сожалению, когда Петар это понимает, он уже ничего не может сделать. Каждое его усилие только приближает к точке невозврата.— Кого играют там голливудские заезды? Сложно было договориться об их участии?— У них роли агентов, действующих и бывших, которые работают в интересах компаний в разных сферах. Договориться было не очень сложно. Потребовалось просто выполнить определенные условия.Но на этапе подготовки возникли нюансы, потому что у нас творческая группа может все обсудить с артистом, если уже был разговор с агентом. С голливудскими так нельзя, общение — только во время съемок, до приезда никаких прямых контактов. К этому надо приспособиться. А так — сотрудничать с ними одно удовольствие.— Были курьезы, запоминающиеся случаи во время съемок?— В одной из частей "Южного ветра" есть сцена, в которой я снялся вместе с одним пожилым актером, которого очень уважаю. Он мне в этой сцене угрожает. А я в этот момент подключен к медицинскому прибору, следящему за моим пульсом и давлением.Когда мой партнер на меня наседает, этот аппарат издает какие-то тревожные звуки, и они нам мешают снимать. Пришлось попросить медсестру выключить его. Она посмотрела на меня с опаской, как будто я болен, и спрашивает: "А с вами все в порядке?" Я говорю: "Да". Она: "У вас пульс и давление очень резко поднимаются".Мы с этим актером посмотрели друг на друга и подумали: вот что происходит с нами, когда мы проживаем свои роли!— Какими решениями или достижениями в качестве продюсера проекта гордитесь?— Например, договоренностью с русскими партнерами, продюсерами, актерами, ну и с голливудскими, конечно, тоже. Приходилось разруливать кризисные ситуации, их всегда много при съемках на натуре. Но самое важное — это команда. Нас четверо главных продюсеров сербской части этого проекта, и мы уже долго вместе. Наша дружба, отношения мне кажутся особым достижением, потому что командная работа привела к успеху.— Несколько лет назад вы говорили, что захотели стать "культурным мостиком" между Сербией и Россией. Как считаете, удалось?— Тут нет начала и конца, эта работа все время кипит. Я в России рекомендую сербских актеров, в Сербии — российских. Связываюсь с агентами, продюсерами, мы делаем копродукцию. Знакомлю коллег друг с другом. Привожу русских в Белград, сербов — в Москву. Проекты, которые уже сняты, — "Балканский рубеж", "Отель "Белград", "Балканский ветер".— Про Магомаева, которого вы сыграли, сказали: "Мы, условно говоря, иностранцы, но стали здесь [в России] своими". В чем это для вас проявляется?— Вниманием зрителей, журналистов, коллег. Отношением к людям, которые не родились тут, но их принимают как своих. Вот это ощущение очень ценное, и оно стало сутью.— Расскажите про продолжение "Холопа". В чем разница между первым и вторым фильмом?— "Холоп 2" — это, говоря вкратце, как "Холоп", но лучше. Съемки только начались. А отличие в том, что это вообще другой проект. Нельзя сравнивать.Да, персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект. Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и история совсем не такие.Аглаю Тарасову я считаю большой комедийной актрисой, у нее есть этот дар, и вы это увидите в новом "Холопе"!— Еще одна ожидаемая картина — "Вызов". Кто там ваш герой?— Мой персонаж интересен мне тем, что он гораздо спокойнее меня и лучше понимает, чего хочет. Он сыгран скупыми красками — так мы решили с режиссером.— Как попали в картину?— Просто однажды сказал Климу Шипенко: "Слушай, вот этот фильм, он уже в истории кино. Дай я хотя бы пробегу там в третьем плане, в любой роли". Тот согласился. А потом предложил одну из главных ролей. И я отменил другие проекты, потому что для меня этот фильм был приоритетом. Очень рад опять увидеться с Климом (ведь мы дружны) и снова сниматься у него.— Не жалели, что не довелось самому побывать в космосе?— Конечно, жалел. Это такой невероятный шанс, чудо, которое, наверное, выпадает раз в жизни. Но я благодарен, что стал частью фильма. И горжусь знакомством с Климом и Юлией Пересильд, которых считаю настоящими героями. Героизм может быть в нашей работе, но в экстремальных случаях. И вот это — тот самый случай.— Но невесомость все же вы испытали? Что для вас было главным в роли?— Самое важное — разобраться в чувствах и мыслях персонажа. Это наибольший вызов. Сравнивать это с полетом в космос нельзя. Но я побывал в самолете, где тренируются космонавты, падал, ощутил невесомость, вращался в центрифуге — невероятный опыт, за который я очень-очень благодарен судьбе.— Сейчас предложения о съемках поступают преимущественно из каких стран?— Все как раньше. Обращались из Европы, но пока ничего серьезного. Предпочтение — тем, кто мне интересен, чье творчество и подход мне нравятся.— Вы говорили, что отказывались от участия в голливудских фильмах. Почему?— Не уверен, что это были голливудские фильмы. Скорее просто западные. Отказывался, потому что на Западе снимают много чего. И не всегда это хорошо. Иногда у них есть некий посыл, который, скажем так, не искусство, в нем нет конструктива. Он плоский, и мне это не нравится. Такие фильмы есть везде. Мне не нравилось, что там было написано и как это было задумано, вот и отказывался."Балканский ветер" выходит на Okko.

https://ria.ru/20230316/kino-1857847654.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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