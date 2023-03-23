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Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами - РИА Новости, 23.03.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 23.03.2023 (обновлено: 08:05 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/kino-1859593950.html
Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами
Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами - РИА Новости, 23.03.2023
Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами
В Сети выходит сериал "Балканский ветер" — боевик про белградского криминального авторитета Петара Мараша. Спродюсировал проект и сыграл главную роль Милош... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T08:00
2023-03-23T08:05
сербия
белград (город)
милош бикович
аглая тарасова
клим шипенко
культура
алексей гуськов
оксана акиньшина
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети выходит сериал "Балканский ветер" — боевик про белградского криминального авторитета Петара Мараша. Спродюсировал проект и сыграл главную роль Милош Бикович. В интервью РИА Новости он рассказал, как работал с голливудскими звездами, каково быть "культурным мостиком" между Сербией и Россией, чувствует ли он себя здесь своим, а также о съемках в "Вызове" и участии в новом "Холопе".— Чем вас заинтересовал "Балканский ветер"? Почему вы захотели снова играть Петара?— Сама история, рассказанная уже в нескольких проектах "Южного ветра", меня очень вдохновляет. "Балканский ветер" — часть целого, но в то же время самостоятельный сериал. Думаю, любой актер в нем получил качественный материал, "мясо", с которым можно поиграть.Очень многие артисты, знакомые мне по другим работам в кино, здесь предстанут в новых амплуа. — Как изменился ваш герой? Какие новые черты характера вам было интересно играть?— Петар Мараш был хорошим пацаном, который в определенный момент одной ногой оказался в мире криминала. Там адская логика, если хочешь спасти себя, надо закапываться все глубже. К сожалению, когда Петар это понимает, он уже ничего не может сделать. Каждое его усилие только приближает к точке невозврата.— Кого играют там голливудские заезды? Сложно было договориться об их участии?— У них роли агентов, действующих и бывших, которые работают в интересах компаний в разных сферах. Договориться было не очень сложно. Потребовалось просто выполнить определенные условия.Но на этапе подготовки возникли нюансы, потому что у нас творческая группа может все обсудить с артистом, если уже был разговор с агентом. С голливудскими так нельзя, общение — только во время съемок, до приезда никаких прямых контактов. К этому надо приспособиться. А так — сотрудничать с ними одно удовольствие.— Были курьезы, запоминающиеся случаи во время съемок?— В одной из частей "Южного ветра" есть сцена, в которой я снялся вместе с одним пожилым актером, которого очень уважаю. Он мне в этой сцене угрожает. А я в этот момент подключен к медицинскому прибору, следящему за моим пульсом и давлением.Когда мой партнер на меня наседает, этот аппарат издает какие-то тревожные звуки, и они нам мешают снимать. Пришлось попросить медсестру выключить его. Она посмотрела на меня с опаской, как будто я болен, и спрашивает: "А с вами все в порядке?" Я говорю: "Да". Она: "У вас пульс и давление очень резко поднимаются".Мы с этим актером посмотрели друг на друга и подумали: вот что происходит с нами, когда мы проживаем свои роли!— Какими решениями или достижениями в качестве продюсера проекта гордитесь?— Например, договоренностью с русскими партнерами, продюсерами, актерами, ну и с голливудскими, конечно, тоже. Приходилось разруливать кризисные ситуации, их всегда много при съемках на натуре. Но самое важное — это команда. Нас четверо главных продюсеров сербской части этого проекта, и мы уже долго вместе. Наша дружба, отношения мне кажутся особым достижением, потому что командная работа привела к успеху.— Несколько лет назад вы говорили, что захотели стать "культурным мостиком" между Сербией и Россией. Как считаете, удалось?— Тут нет начала и конца, эта работа все время кипит. Я в России рекомендую сербских актеров, в Сербии — российских. Связываюсь с агентами, продюсерами, мы делаем копродукцию. Знакомлю коллег друг с другом. Привожу русских в Белград, сербов — в Москву. Проекты, которые уже сняты, — "Балканский рубеж", "Отель "Белград", "Балканский ветер".— Про Магомаева, которого вы сыграли, сказали: "Мы, условно говоря, иностранцы, но стали здесь [в России] своими". В чем это для вас проявляется?— Вниманием зрителей, журналистов, коллег. Отношением к людям, которые не родились тут, но их принимают как своих. Вот это ощущение очень ценное, и оно стало сутью.— Расскажите про продолжение "Холопа". В чем разница между первым и вторым фильмом?— "Холоп 2" — это, говоря вкратце, как "Холоп", но лучше. Съемки только начались. А отличие в том, что это вообще другой проект. Нельзя сравнивать.Да, персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект. Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и история совсем не такие.Аглаю Тарасову я считаю большой комедийной актрисой, у нее есть этот дар, и вы это увидите в новом "Холопе"!— Еще одна ожидаемая картина — "Вызов". Кто там ваш герой?— Мой персонаж интересен мне тем, что он гораздо спокойнее меня и лучше понимает, чего хочет. Он сыгран скупыми красками — так мы решили с режиссером.— Как попали в картину?— Просто однажды сказал Климу Шипенко: "Слушай, вот этот фильм, он уже в истории кино. Дай я хотя бы пробегу там в третьем плане, в любой роли". Тот согласился. А потом предложил одну из главных ролей. И я отменил другие проекты, потому что для меня этот фильм был приоритетом. Очень рад опять увидеться с Климом (ведь мы дружны) и снова сниматься у него.— Не жалели, что не довелось самому побывать в космосе?— Конечно, жалел. Это такой невероятный шанс, чудо, которое, наверное, выпадает раз в жизни. Но я благодарен, что стал частью фильма. И горжусь знакомством с Климом и Юлией Пересильд, которых считаю настоящими героями. Героизм может быть в нашей работе, но в экстремальных случаях. И вот это — тот самый случай.— Но невесомость все же вы испытали? Что для вас было главным в роли?— Самое важное — разобраться в чувствах и мыслях персонажа. Это наибольший вызов. Сравнивать это с полетом в космос нельзя. Но я побывал в самолете, где тренируются космонавты, падал, ощутил невесомость, вращался в центрифуге — невероятный опыт, за который я очень-очень благодарен судьбе.— Сейчас предложения о съемках поступают преимущественно из каких стран?— Все как раньше. Обращались из Европы, но пока ничего серьезного. Предпочтение — тем, кто мне интересен, чье творчество и подход мне нравятся.— Вы говорили, что отказывались от участия в голливудских фильмах. Почему?— Не уверен, что это были голливудские фильмы. Скорее просто западные. Отказывался, потому что на Западе снимают много чего. И не всегда это хорошо. Иногда у них есть некий посыл, который, скажем так, не искусство, в нем нет конструктива. Он плоский, и мне это не нравится. Такие фильмы есть везде. Мне не нравилось, что там было написано и как это было задумано, вот и отказывался."Балканский ветер" выходит на Okko.
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Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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сербия, белград (город), милош бикович, аглая тарасова, клим шипенко, алексей гуськов, оксана акиньшина, юлия пересильд, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Сербия, Белград (город), Милош Бикович, Аглая Тарасова, Клим Шипенко, Культура, Алексей Гуськов, Оксана Акиньшина, Юлия Пересильд, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть

Милош Бикович: горжусь работой с русскими и голливудскими актерами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко "Холоп" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" на Новом Арбате
Актер Милош Бикович на премьере фильма Клима Шипенко Холоп в кинотеатре КАРО 11 Октябрь на Новом Арбате - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Анна Нехаева. В Сети выходит сериал "Балканский ветер" боевик про белградского криминального авторитета Петара Мараша. Спродюсировал проект и сыграл главную роль Милош Бикович. В интервью РИА Новости он рассказал, как работал с голливудскими звездами, каково быть "культурным мостиком" между Сербией и Россией, чувствует ли он себя здесь своим, а также о съемках в "Вызове" и участии в новом "Холопе".
— Чем вас заинтересовал "Балканский ветер"? Почему вы захотели снова играть Петара?
— Сама история, рассказанная уже в нескольких проектах "Южного ветра", меня очень вдохновляет. "Балканский ветер" — часть целого, но в то же время самостоятельный сериал. Думаю, любой актер в нем получил качественный материал, "мясо", с которым можно поиграть.
Очень многие артисты, знакомые мне по другим работам в кино, здесь предстанут в новых амплуа.
© Фото : Онлайн-кинотеатр OkkoСъемки сериала "Балканский ветер"
Съемки сериала “Балканский ветер” - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
Съемки сериала "Балканский ветер"
— Как изменился ваш герой? Какие новые черты характера вам было интересно играть?
— Петар Мараш был хорошим пацаном, который в определенный момент одной ногой оказался в мире криминала. Там адская логика, если хочешь спасти себя, надо закапываться все глубже. К сожалению, когда Петар это понимает, он уже ничего не может сделать. Каждое его усилие только приближает к точке невозврата.
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Алексей Гуськов в сериале "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Алексей Гуськов в сериале "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Съемки сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

На съемках сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

На съемках сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Съемки сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
4 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Оксана Акиньшина в сериале "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Оксана Акиньшина в сериале "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
5 из 5

Алексей Гуськов в сериале "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 5

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 5

На съемках сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 5

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
4 из 5

Оксана Акиньшина в сериале "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
5 из 5
— Кого играют там голливудские заезды? Сложно было договориться об их участии?
— У них роли агентов, действующих и бывших, которые работают в интересах компаний в разных сферах. Договориться было не очень сложно. Потребовалось просто выполнить определенные условия.
Но на этапе подготовки возникли нюансы, потому что у нас творческая группа может все обсудить с артистом, если уже был разговор с агентом. С голливудскими так нельзя, общение — только во время съемок, до приезда никаких прямых контактов. К этому надо приспособиться. А так — сотрудничать с ними одно удовольствие.
© Фото : Онлайн-кинотеатр OkkoСъемки сериала "Балканский ветер"
Съемки сериала “Балканский ветер” - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
Съемки сериала "Балканский ветер"
— Были курьезы, запоминающиеся случаи во время съемок?
— В одной из частей "Южного ветра" есть сцена, в которой я снялся вместе с одним пожилым актером, которого очень уважаю. Он мне в этой сцене угрожает. А я в этот момент подключен к медицинскому прибору, следящему за моим пульсом и давлением.
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Съемки сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Момент сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Момент сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

На съемках сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

На съемках сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Съемки сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
4 из 5
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

На съемках сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

На съемках сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
5 из 5

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 5

Момент сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 5

На съемках сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 5

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
4 из 5

На съемках сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
5 из 5
Когда мой партнер на меня наседает, этот аппарат издает какие-то тревожные звуки, и они нам мешают снимать. Пришлось попросить медсестру выключить его. Она посмотрела на меня с опаской, как будто я болен, и спрашивает: "А с вами все в порядке?" Я говорю: "Да". Она: "У вас пульс и давление очень резко поднимаются".
Мы с этим актером посмотрели друг на друга и подумали: вот что происходит с нами, когда мы проживаем свои роли!
© Фото : Онлайн-кинотеатр OkkoСъемки сериала "Балканский ветер"
Съемки сериала “Балканский ветер” - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
Съемки сериала "Балканский ветер"
— Какими решениями или достижениями в качестве продюсера проекта гордитесь?
— Например, договоренностью с русскими партнерами, продюсерами, актерами, ну и с голливудскими, конечно, тоже. Приходилось разруливать кризисные ситуации, их всегда много при съемках на натуре. Но самое важное — это команда. Нас четверо главных продюсеров сербской части этого проекта, и мы уже долго вместе. Наша дружба, отношения мне кажутся особым достижением, потому что командная работа привела к успеху.
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Съемки сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

На съемках сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

На съемках сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 3
© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko

Момент сериала "Балканский ветер"

Съемки сериала “Балканский ветер”

Момент сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 3

Съемки сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
1 из 3

На съемках сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
2 из 3

Момент сериала "Балканский ветер"

© Фото : Онлайн-кинотеатр Okko
3 из 3
— Несколько лет назад вы говорили, что захотели стать "культурным мостиком" между Сербией и Россией. Как считаете, удалось?
— Тут нет начала и конца, эта работа все время кипит. Я в России рекомендую сербских актеров, в Сербии — российских. Связываюсь с агентами, продюсерами, мы делаем копродукцию. Знакомлю коллег друг с другом. Привожу русских в Белград, сербов — в Москву. Проекты, которые уже сняты, — "Балканский рубеж", "Отель "Белград", "Балканский ветер".
© Предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Отель "Белград"
Кадр из фильма Отель Белград
Кадр из фильма "Отель "Белград"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
1 из 3
© Фото : Предоставлено "Централ Партнершип"

Сцена из фильма "Отель "Белград"

Кадр из фильма Отель Белград

Сцена из фильма "Отель "Белград"

© Фото : Предоставлено "Централ Партнершип"
2 из 3
© Фото : Апгрейд Вижн (2019)

Фрагмент фильма "Балканский рубеж"

Кадр из фильма Балканский рубеж

Фрагмент фильма "Балканский рубеж"

© Фото : Апгрейд Вижн (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Отель "Белград"
© Предоставлено "Централ Партнершип"
1 из 3

Сцена из фильма "Отель "Белград"

© Фото : Предоставлено "Централ Партнершип"
2 из 3

Фрагмент фильма "Балканский рубеж"

© Фото : Апгрейд Вижн (2019)
3 из 3
— Про Магомаева, которого вы сыграли, сказали: "Мы, условно говоря, иностранцы, но стали здесь [в России] своими". В чем это для вас проявляется?
Вниманием зрителей, журналистов, коллег. Отношением к людям, которые не родились тут, но их принимают как своих. Вот это ощущение очень ценное, и оно стало сутью.
— Расскажите про продолжение "Холопа". В чем разница между первым и вторым фильмом?
— "Холоп 2" — это, говоря вкратце, как "Холоп", но лучше. Съемки только начались. А отличие в том, что это вообще другой проект. Нельзя сравнивать.
© Фото : Yellow, Black & White (2019)Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
Актер Милош Бикович в фильме Холоп - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Yellow, Black & White (2019)
Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
Да, персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект. Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и история совсем не такие.
Аглаю Тарасову я считаю большой комедийной актрисой, у нее есть этот дар, и вы это увидите в новом "Холопе"!
© Yellow, Black & White (2019)Кадр из фильма "Холоп"
Кадр из фильма Холоп
Кадр из фильма "Холоп"
© Yellow, Black & White (2019)
1 из 3
© Фото : Yellow, Black & White (2019)Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
Актер Милош Бикович в фильме Холоп
Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
© Фото : Yellow, Black & White (2019)
2 из 3
© Фото : Yellow, Black & White (2019)

Милош Бикович в фильме "Холоп"

Актер Милош Бикович в фильме Холоп

Милош Бикович в фильме "Холоп"

© Фото : Yellow, Black & White (2019)
3 из 3
Кадр из фильма "Холоп"
© Yellow, Black & White (2019)
1 из 3
Актер Милош Бикович в фильме "Холоп"
© Фото : Yellow, Black & White (2019)
2 из 3

Милош Бикович в фильме "Холоп"

© Фото : Yellow, Black & White (2019)
3 из 3
— Еще одна ожидаемая картина — "Вызов". Кто там ваш герой?
— Мой персонаж интересен мне тем, что он гораздо спокойнее меня и лучше понимает, чего хочет. Он сыгран скупыми красками — так мы решили с режиссером.
— Как попали в картину?
— Просто однажды сказал Климу Шипенко: "Слушай, вот этот фильм, он уже в истории кино. Дай я хотя бы пробегу там в третьем плане, в любой роли". Тот согласился. А потом предложил одну из главных ролей. И я отменил другие проекты, потому что для меня этот фильм был приоритетом. Очень рад опять увидеться с Климом (ведь мы дружны) и снова сниматься у него.
© Фото : Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
© Фото : Фото предоставлено Первым каналом
Кадр из фильма "Вызов"
— Не жалели, что не довелось самому побывать в космосе?
— Конечно, жалел. Это такой невероятный шанс, чудо, которое, наверное, выпадает раз в жизни. Но я благодарен, что стал частью фильма. И горжусь знакомством с Климом и Юлией Пересильд, которых считаю настоящими героями. Героизм может быть в нашей работе, но в экстремальных случаях. И вот это — тот самый случай.
— Но невесомость все же вы испытали? Что для вас было главным в роли?
— Самое важное — разобраться в чувствах и мыслях персонажа. Это наибольший вызов. Сравнивать это с полетом в космос нельзя. Но я побывал в самолете, где тренируются космонавты, падал, ощутил невесомость, вращался в центрифуге — невероятный опыт, за который я очень-очень благодарен судьбе.
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения УгольниковаНаземная часть съемок фильма "Вызов"
Наземная часть съемок фильма Вызов
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
1 из 3
© Фото предоставлено Первым каналомКадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 3
© Фото предоставлено Первым каналомСъемки фильма "Вызов"
Съемки фильма Вызов
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 3
Наземная часть съемок фильма "Вызов"
© Фото : Предоставлено пресс-службой "Централ Партнершип"/Ксения Угольникова
1 из 3
Кадр из фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 3
Съемки фильма "Вызов"
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 3
— Сейчас предложения о съемках поступают преимущественно из каких стран?
Все как раньше. Обращались из Европы, но пока ничего серьезного. Предпочтение — тем, кто мне интересен, чье творчество и подход мне нравятся.
— Вы говорили, что отказывались от участия в голливудских фильмах. Почему?
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Актер Милош Бикович на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла

Актер Милош Бикович на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла

Актер Милош Бикович на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"Актер Милош Бикович на съемках фильма "Хочу замуж"
Актер Милош Бикович на съемках фильма Хочу замуж
Актер Милош Бикович на съемках фильма "Хочу замуж"
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
2 из 3
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Актер Милош Бикович перед закрытым показом фильма "За гранью реальности" в кинотеатре "Москва"

Актер Милош Бикович

Актер Милош Бикович перед закрытым показом фильма "За гранью реальности" в кинотеатре "Москва"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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Актер Милош Бикович на церемонии закрытия 43-го Московского международного кинофестиваля в Театре мюзикла

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Милош Бикович на съемках фильма "Хочу замуж"
© Фото : предоставлено пресс-службой кинокомпании "Централ Партнершип"
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Актер Милош Бикович перед закрытым показом фильма "За гранью реальности" в кинотеатре "Москва"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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— Не уверен, что это были голливудские фильмы. Скорее просто западные. Отказывался, потому что на Западе снимают много чего. И не всегда это хорошо. Иногда у них есть некий посыл, который, скажем так, не искусство, в нем нет конструктива. Он плоский, и мне это не нравится. Такие фильмы есть везде. Мне не нравилось, что там было написано и как это было задумано, вот и отказывался.
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